【新施設】標高1,000mの大自然に巨大水遊びパーク「SORA ウォーターキッズパーク」がオープン！

日本スキー場開発株式会社

長野県山ノ内町にある株式会社北志賀竜王は、同社が運営する「竜王マウンテンリゾート」にて巨大水遊びパーク「SORAウォーターキッズパーク」の営業を、2026年7月18日（土）に開始いたします。施設内には全長約25mのロングスライダーや大型プール、幼児用プールなど、子どもたちが全力で楽しめるアトラクションを取り揃えております。暑い夏でも大自然に囲まれた冷涼な環境で、存分に水遊びをお楽しみいただけます。

標高1,000mの大自然に囲まれた「SORA ウォーターキッズパーク」

水遊びエア遊具エリア ※イメージ

「SORAウォーターキッズパーク」は竜王マウンテンリゾート内の標高1,000mの地点にあり、暑い夏でも涼しく水遊びをお楽しみいただけます。施設内にはウォータースライダーや大型プール、幼児用プールなど、全7種類の水遊びエア遊具を設置しております。

水遊びエア遊具エリアでは、水に飛び込むスライダーや全長約25mの大型スライダーなど、爽快感溢れるアイテムが揃います。また、小さいお子さまや幼児が安心して水遊びができる、浅瀬で安全設計の水遊びエア遊具もご用意しております。

●「水遊びエア遊具エリア」設置アイテムのご紹介

エリア内には、スリルと楽しさを兼ね備えたバラエティ豊かなアクティビティが全7種類揃っています。

SORAウォーターキッズパーク営業情報

サーフスライダーデンジャラスクルーズスライダーアフリカンアニマルスライダー巨大プール魅惑のアマゾンスプラッシュゾウさんプールハートプール

【営業日程】

2026年7月18日（土）~9月23日（水・祝）

【営業時間】

10:00~16:00（受付開始時間/9:30~）

※雨天営業

【営業場所】

竜王マウンテンリゾート内山麓エリア

【入場料金】

大人子ども共通 1,500円（税込）

※0～2歳は無料。3歳以上のお子様より入場料金を申し受けます。

※水の中に入らない場合でも、入場料金が必要です。

※未就学児には保護者の同伴（有料）が必要です。

この夏、家族で楽しめる竜王マウンテンリゾート

●夏の自由研究に大人気！世界最大級ロープウェイのウラ側を巡る’’ウラソラテラス“

7月～9月の特定日に世界最大級ロープウェイ(※1)の機械室の「ウラ」側を巡る’’ウラソラテラス’’（バックヤードツアー）を開催しております。また、子どもの参加料が無料(※2)となる「夏の自由研究」応援キャンペーンを８月に限定開催いたします。

竜王マウンテンリゾートにあるロープウェイの客車は、「たたみ約20畳分の広さを有する166人乗り」で、CWA社製の1階建て客車搬器として世界最大の乗車定員です。「ウラソラテラス」では、普段スタッフしか出入りすることのできない運転室や機械室を巡り、ロープウェイの仕組みをご説明いたします。ロープウェイの裏側には世界最大級ならではの巨大な機械や圧巻の光景をご覧いただけます。

※1 CWA 社製（スイス）供給の 1 階建て客車搬器では世界最大の乗車定員。

※2 見学料金(2,000円（税込）)が無料となります。別途ロープウェイ乗車料金が必要となります。

https://ryuoo.com/green/urasoraterrace/

●最大4名で宿泊可能！大自然に囲まれたグランピング

世界最大級ロープウェイ大きな機械が入るバックヤード

人気のドーム型テントやスイート仕様のキャビン型宿泊施設、ワンちゃんも同伴可能なグランピング施設「SORA GLAMPING RESORT」。宿泊エリアを段々畑状に造成することで、前方の区画から５m以上の高さがうまれ、各テント同士が景色を遮らないプライベート空間を演出しています。宿泊者はSORA terraceへ向かうロープウェイに滞在中乗り放題の特典も付いております。

夜には頭上に満天の星が広がり、マウンテンリゾートならではの大自然を1日中体感いただけます。

https://www.ryuoo.com/glamping/

●満天の星を眺める特別体験「星空ナイトクルーズ」

頭上に広がる満点の星プライベート空間でのBBQディナー

標高1,770mのSORA terraceは「標高が高く空気が澄んでいて、街の明かりが届かない」という星空観賞に適した条件が揃うロケーションです。7月~9月の特定日に21時まで延長営業を行い、満天の星や天の川、流れ星も見えることがあります。

SORA terrace は1年を通して目の前に夕日が沈むため、日没前にご来場いただくことで、「目の前に沈むサンセット→満天の星」という贅沢な時間を過ごすことができます。

https://ryuoo.com/green/night_cruise/

標高1,770m山頂エリアにある絶景テラス「SORA terrace」

(C)2021 Vixen Co., Ltd. All Rights Reservedハンモックに揺られながら星空を眺める

竜王マウンテンリゾート山頂エリアにあるSORA terraceからは、北信五岳や北アルプス、条件が合えば雲海やサンセットを眺めることができ、非日常空間を体験することができます。SORA terraceまでは世界最大級ロープウェイに乗り、約10分間の空中散歩をお楽しみいただけます。

雲海は早朝に発生するイメージがありますが、SORA terraceでは夕方に雲海が発生しやすい傾向があり、目の前に沈むオレンジ色の夕日に照らされた雲海が見られるスポットとなります。

https://ryuoo.com/green/sora_terrace/

●SORA terrace（ソラテラス）で発生する雲海の特徴

周囲を山々に囲まれた独特の地形が広がっており、雲を逃さずに滞留させるため、雲海が発生しやすくなっています。また、日中に雲海が発生していなくても、夕方にかけて気温が下がると、滞留している雲の高さが低くなることから、夕方の雲海発生率が高くなります。

雲海は、日中との気温差のある朝や夕方の時間帯だけではなく、夕立などの急な雨が降った後（翌朝）にも多く発生するのが特徴です。2025年のグリーンシーズンは60.2％（※3）の高確率で雲海が発生しました。なかでも夏場（7月~9月）の雲海発生率が特に高く、70％（※3）を超える確率で発生しております。

※3 竜王マウンテンリゾート調べ。1日の中で雲海が出た日を１カウントし、営業日数で割った算出。

観測対象期間：2025年4月26日（土）~11月3日（月・祝）※運休期間を除く。

夏場の観測対象期間：2025年7月1日（火）～9月30日（火）※運休期間を除く。

対象営業日数：172日

夏場の対象営業日数：92日

観測基準：SORA terraceのある標高1,770m地点から見下ろした際に、眼下に雲が滞留する状態。

●真夏でも20℃をほとんど超えない絶景の避暑地

一面に広がる雲海（日中）一面に広がる雲海（夕方）

竜王マウンテンリゾートの山頂エリアは、2025年7月~9月平均気温が「18.2℃」と、涼しく快適な絶景の避暑地です。気温が低いため屋外でも過ごしやすく、大自然の美しい景色とともに心地よい涼しさを存分に楽しむことができます。

【平均気温詳細情報】

2025年7月~9月の平均気温（12時時点）:

18.2℃



7月：19.8℃

8月：18.8℃

9月：15.6℃

竜王マウンテンリゾートで「SORA」を楽しむ施設のご紹介

●SORAへ登る螺旋階段

2025年7月に新オープン！標高1,770mの山頂エリアにある、高さ14mの螺旋階段状の展望塔。「SORAへ登る螺旋階段」は「ジャックと豆の木」（※4）をイメージして造られ、SORAの世界へ登っていく体験をお楽しみいただけます。

https://ryuoo.com/spiral-staircase/

（※4）「ジャックと豆の木」は株式会社時設計の登録商標です。

●SORA terrace cafe

標高1,770mからの景色を眺めながらくつろげる天空のカフェ。

カフェ内にはソファースペースやテーブル席、カウンター席があり、大きく開かれた窓からは雄大な景色を眺めることができます。 店内では、雲海や雲をイメージしたメニューや地元食材を使用したメニューをご用意しております。絶景を眺めながら、リラックスタイムをお過ごしください。

https://ryuoo.com/green/sora_cafe/

●WANKO cafe

ワンちゃんと過ごすことができる「WANKO cafe」では、景色を眺めたり、くつろいだり、ワンちゃん専用フォトスポットで記念撮影も楽しむことができます。施設内にはドッグランを2か所ご用意しており、竜王マウンテンリゾートの世界最大級ロープウェイはペットも乗車可能です。

山頂エリアは真夏でも平均気温18℃と涼しい環境となり、ワンちゃんとの夏の避暑地としてもオススメです。

https://ryuoo.com/magazine/magazine-9829/

●雲海ハーブガーデン

標高1,770mにある「雲海ハーブガーデン」には、約600種の花やハーブが咲き誇ります。テーマの違う10個のエリアでは、四季折々のハーブや高山植物を楽しめます。ハーブエリアにはレモングラスやラベンダーなどの身近なハーブから、希少なクラリーセージまで多彩に咲き、高山植物エリアには長野近郊の山野草や標高が高い場所でしか咲かないブルーポピーを鑑賞できます。

https://ryuoo.com/magazine/magazine-10305/

竜王マウンテンリゾート SORA terrace営業情報

【営業期間】

2026年4月25日(土) ~11月8日(日) ※期間内運休日あり。



【営業時間】

9:00~19:00 ロープウェイ：20分間隔で運行 ※9月28日（月）以降は9:00~18:00



【ロープウェイ料金】

ロープウェイ1日乗車券

大人(中学生以上)2,500円（税込）~

小学生1,300円（税込）~

ペット600（税込）円

※未就学児は無料です。



【アクセス】

車：上信越自動車道 信州中野ICより約30分

電車：長野電鉄 信州湯田中駅より無料シャトルバスで約25分

※無料シャトルバスの運行期間は公式HPをご確認ください。

【竜王マウンテンリゾートからの車での所要時間】

小布施町・・・約35分

渋湯田中温泉・・・約20分

地獄谷野猿公苑・・・約25分

善光寺・・・約60分

野沢温泉・・・約35分

【会社概要】

◆株式会社北志賀竜王

株式会社北志賀竜王は、日本駐車場開発グループである日本スキー場開発株式会社のグループ子会社です。グリーンシーズンは竜王マウンテンリゾート SORA terrace、ウインターシーズンは竜王スキーパークを、通年で湯の駅ぽんぽこを運営しております。

代表:代表取締役社⾧ 西口 昌司

所在地：〒381-0405 長野県下高井郡山ノ内町夜間瀬11700

設立: 1961年（昭和36年）11月15日

事業内容：スキー場一般（索道事業・飲食業）・ 温泉施設運営

URL：https://ryuoo.com/

◆日本スキー場開発株式会社について

日本スキー場開発株式会社(https://nippon-ski.jp/)は、東証プライムに上場する日本駐車場開発株式会社(https://n-p-d.co.jp/)の子会社であり、当社においては東証グロースに上場しております。

当社の９つの運営子会社を含めた日本スキー場開発グループでは、⾧野県 6 カ所、群馬県１カ所、岐阜県 1 カ所 計 8 スキーリゾートとレンタルショップ複数店を運営しております。

当社グループは、美しい田園風景や山頂からの絶景など魅力的な自然を活用し、冬だけでなく通年で楽しめる自然を題材としたリゾートづくりに取り組んでおります。リゾートの活性化を通じ、地域社会へ貢献していくことをミッションとしております。



URL： https://nippon-ski.jp/

本社所在地：長野県北安曇郡白馬村大字北城6380-4