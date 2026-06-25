J リーグ創設時からの“オリジナル10”クラブ。 地域と共に歩むクラブとして、スポーツを通じた社会価値創出を推進する「サンフレッチェ広島」がSponsorsで新規掲載決定！

Core-Business株式会社

「Sponsors（スポンサーズ）(https://sponsor-s.com/)」の運営を行うCore-Business株式会社（所在地： 東京都中野区、代表取締役：加藤 正樹）は、日本プロサッカーリーグ（Jリーグ）加盟クラブで「オリジナル10」の一つ「サンフレッチェ広島(https://www.sanfrecce.co.jp/)」のスポンサー募集を2026年7月1日（水曜日）より開始いたします。

Jリーグ創設時から日本サッカー界を支えるクラブ

日本プロサッカーリーグ（Jリーグ）加盟クラブ「サンフレッチェ広島」

サンフレッチェ広島は、広島県広島市をホームタウンとするJリーグ加盟のプロサッカークラブです。

1993年のJリーグ開幕時から参加する「オリジナル10」の一つとして、日本サッカー界の発展とともに歩んできました。

クラブ名の「サンフレッチェ」は、日本語の「三」とイタリア語で矢を意味する「フレッチェ」を組み合わせた言葉で、広島ゆかりの戦国武将・毛利元就の「三本の矢」に由来しています。

これまでJ1リーグ優勝をはじめ数々のタイトルを獲得し、日本を代表するプロサッカークラブとして多くのファン・サポーターに支持されています。

スポーツを通じた地域貢献と次世代育成

サンフレッチェ広島は、競技活動だけでなく、「サッカー事業を通じて夢と感動を共有し、地域に貢献する」という理念のもと、地域社会との共生を重要なクラブ理念として掲げています。

サッカースクールやスポーツ普及活動、学校訪問、地域イベントへの参加などを通じて、子どもたちの健全育成やスポーツ文化の発展に取り組んでいます。

また、広島を代表するスポーツクラブとして、地域企業や自治体、ファン・サポーターとの連携を深めながら、地域活性化や社会課題解決にも貢献しています。

スポーツが持つ「人をつなぐ力」を活かし、地域に夢や感動を届ける存在として、広島のまちづくりやコミュニティ形成にも大きな役割を果たしています。

“スポンサー”を超えた新たなパートナーシップへ

スポーツを応援したい企業とチームをつなぐマッチングサービス「Sponsors」

Sponsorsは、スポーツ団体と企業をつなぐことで、従来の“スポンサー”という枠を超えた新たなパートナーシップ創出を目指すサービスです。近年、企業がスポーツに関わる価値は、単なる広告・協賛にとどまらず、採用ブランディング、地域活性化、SDGs推進、社会貢献活動、従業員エンゲージメント向上など、多面的な価値へと広がっています。

今回の掲載により、サンフレッチェ広島は、競技支援だけでなく、地域創生や次世代育成、スポーツ振興、社会課題解決など、さまざまなテーマにおいて企業との新たな連携機会創出を目指します。

また企業側にとっても、全国規模の認知度と強固なファンコミュニティを持つクラブとの連携を通じて、認知拡大だけでなく、地域との接点創出や企業価値向上など、多面的な価値が期待されています。

Sponsorsは今後も、スポーツ団体と企業の新たな出会いを創出し、“スポンサー”を超えた持続的なパートナーシップ形成を通じて、スポーツ業界全体の発展と社会的価値創出に貢献してまいります。

Sponsorsでの「サンフレッチェ広島」スポンサープラン

サンフレッチェ広島では、貴社の目的やご予算に応じた複数のスポンサーシッププランをご用意しております。

Sponsorsコンシェルジュサービス(https://sponsor-s.com/concierge)よりお問い合わせください。

「岐阜水都ハリーズ」チーム概要

【団体名】

サンフレッチェ広島

【拠点】

広島県広島市

【活動内容】

サンフレッチェ広島は、広島県広島市をホームタウンとするJリーグ加盟クラブです。Jリーグ創設時から参加する「オリジナル10」の一つとして、日本サッカー界を代表するクラブへ成長し、競技活動に加え、地域貢献活動や青少年育成、スポーツ振興を通じた社会価値創出にも取り組んでいます。

公式HP：https://www.sanfrecce.co.jp/

Sponsorsとはスポーツを応援したい企業とチームをつなぐマッチングサービス「Sponsors」

「Sponsors」とは、世界で戦っているメジャースポーツからマイナースポーツまで、多様なチームが参加しており、企業様や個人事業主様が、少額（10万円/年）から支援することができる、スポーツチームとスポンサーをつなぐマッチングプラットフォームサービスです。スポンサー企業は少額からチームを支援でき、企業認知度の向上や観戦チケットなどのリターンを受け取ることが可能です。一方、チームは提供するプランを掲載することで、全国の企業からの支援を受けられ、認知度拡大と資金調達が期待できます。

Sponsorsは、スポーツチームの応援を後押しすることで、チームが活性化し、エンターテインメント性の向上や人が集まることによる地域活性化、そして社会貢献へとつながる好循環を生み出すことを目指しております。

Sponsorsは、企業の皆様がスポンサーになることへのハードルを下げ、チームスポンサーを日本全国に広げ、スポーツチームが多くのサポートを受けられるようスポーツの発展に寄与して参ります。そしてこれからも、競技の大小やジャンルにかかわらず、誰かの挑戦を応援できる仕組みを広げていきたいと考えています。

Core-Business株式会社とは

当社は、通信事業、ライフライン事業、インターネット事業、IoT・ICT事業など、多岐にわたるサービスを提供しています。 スポーツチームとスポンサーをつなぐマッチングプラットフォーム「Sponsors」を運営し、スポーツの発展にも寄与している企業になります。

会社概要

会社名 ：Core-Business株式会社

代表取締役 ：加藤 正樹

本社所在地 ：東京都中野区東中野４ー９-２５ トーシンスペースビル3階

設立 ：2009年

事業内容 ：通信事業、ライフライン事業、WEB・EC運営、SIM内蔵ソーラーカメラなどの

IoT・IcT事業

公式HP ：https://core-business.jp/

Sponsors公式HP ：https://sponsor-s.com/

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

Core-Business株式会社

Sponsors（スポンサーズ） 担当：野口 大介

TEL ：03-5937-4965

E-mail ：support@sponsor-s.com

公式HP ：https://core-business.jp/

Sponsors公式HP ：https://sponsor-s.com/