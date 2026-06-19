パワー系アクション俳優・大東賢監督・主演映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』DVD発売記念 インディーズ映画が『国宝』『スーパーマン』『ミッション：インポッシブル』と並んだ感動の瞬間

パワー系アクション俳優・大東賢が監督・主演を務めたインディーズ映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』のDVD発売を記念し、映画館での忘れられない出来事を振り返った。

同作品のパンフレットが、映画『国宝』や『スーパーマン』、『ミッション：インポッシブル』といった世界的な話題作、大作映画のパンフレットと並んで飾られていたのである。





大東賢監督は言いました「まさか、自分たちのインディーズ映画が、世界的な大作と同じ場所に並ぶ日が来るとは思いませんでした。本当に驚き、そして感慨深い瞬間でした。」【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352940/images/bodyimage1】

アクション俳優・大東賢は35年以上にわたりアクションの道を追求。元アームレスリング日本王者、大阪府アームレスリング連盟元理事として培ったパワーと実戦的な身体表現を武器に、独自の『パワー系アクション』を確立してきた。



今回の出来事は、映画は規模だけではなく、情熱や挑戦する心が人を動かし、新たな可能性を生み出すことを改めて実感させる出来事になったという。



『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』DVD発売を機に、大東賢は今後も日本発の『パワー系アクション』を追求し、その魅力を国内外へ発信していくとしている。

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まさかの“話題の映画ランキング”トップ常連！運送業ヒーロー描く『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』とは

シネマトゥデイ 記事より

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■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定

監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作



DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で発売中！

ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定

インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関 2026年９月決定

ベトナム上映予定



英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢

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配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ

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