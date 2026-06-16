軍事用無人航空機市場、2035年339億7000万米ドルへ拡大｜AI・次世代防衛技術が牽引（CAGR 7.8％） : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
軍事用無人航空機市場は、2025年の160億3,000万米ドルから、2035年には339億7,000万米ドルへと拡大すると予測され、2026年から2035年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は7.8％と見込まれています。この成長は、現代の多次元戦略作戦（マルチドメインオペレーション）におけるUAVの不可欠性に起因しています。陸上、海上、空中にわたる情報収集、監視、偵察能力を高精度で提供するUAVは、従来の有人航空機や地上部隊に比べてリスクを低減し、戦術的および戦略的優位性を提供します。固定翼機の航続距離の長さやISR能力の高さは、2025年に市場を支配する主因となっており、今後も中高度長航続（MALE）や高高度長航続（HALE）UAVの需要増加が期待されています。
市場を牽引する要因：ISR任務とマルチドメイン作戦の変革
軍事用ドローン市場の成長は、従来の戦闘方式からマルチドメイン作戦への移行によって加速しています。情報、監視、偵察（ISR）任務におけるリアルタイムのデータ収集能力は、戦術的意思決定の速度を劇的に高めます。特に、コスト効率の高い中小型ドローンは、ロシア-ウクライナ紛争においてその非対称的優位性を示しました。バイラクタルTB2のようなシステムは、従来の地上戦略に対抗する手段として活用され、軍事戦術の再定義に寄与しています。また、AIと自律航行の統合により、群れを形成した協調行動や自律的任務遂行が可能となり、未来の戦場での意思決定サイクルを短縮することが可能です。
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AIが～に与える影響 軍事用無人航空機市場
AIの統合は、軍事用無人航空機市場に新たな成長機会を提供しています。電子戦、ISR、精密打撃任務において、AI搭載UAVは人的リスクを抑えつつ、高度な意思決定能力を発揮します。米空軍の「自律協調プラットフォーム」計画や、イスラエル・エアロスペース・インダストリーズ（IAI）の適応型AIロータリング弾薬の開発は、動的環境下での自律的目標選定や戦術的柔軟性を向上させています。これにより、防衛機関は戦闘地域でのリスクを軽減しつつ、迅速な戦術判断を実現でき、次世代ドローンプラットフォームへの投資意欲を高めています。AI技術は、単なる運用効率の向上だけでなく、軍事的優位性を左右する戦略的要素となっています。
最近のニュース動向（基準年2025～2026の市場動向）
● 2025年：軍事用無人航空機市場収益で最大シェアを獲得。米国は防衛予算の増加により、ジェネラル・アトミックス、ノースロップ・グラマン、ロッキード・マーティンがUAV開発と調達を牽引。固定翼UAVの優位性が顕著に表れ、長距離ISR任務への投資が拡大。
● 2025年～2026年：米国防総省はドローンの研究開発および自律航行技術に24億米ドル以上を配分。AI統合型UAVの試験運用が進行。
● 2026年：AI群制御、有人-無人チーミング（MUM-T）プラットフォームが運用段階へ。南アジアや東南アジアでもUAV導入計画が活発化。規制緩和や国防予算拡大により、新興市場での採用が加速。
市場の制約：地政学的緊張と輸出規制の影響
一方で、地政学的緊張や国際輸出規制は市場成長を抑制する要因となっています。特にミサイル技術管理レジーム（MTCR）に基づく規制は、高性能UAVの輸出を同盟国に限定する傾向が強く、MQ-9リーパーやMQ-9Bプレデターの導入には長期的な内部審査と交渉が必要です。南アジアやアフリカ市場では、こうした規制による調達サイクルの遅延が顕著であり、新興市場へのUAV供給に一定の制約を与えています。規制遵守と戦略的整合性確保のため、メーカーは法的・政治的リスクを管理しながら市場展開を進める必要があります。
市場を牽引する要因：ISR任務とマルチドメイン作戦の変革
軍事用ドローン市場の成長は、従来の戦闘方式からマルチドメイン作戦への移行によって加速しています。情報、監視、偵察（ISR）任務におけるリアルタイムのデータ収集能力は、戦術的意思決定の速度を劇的に高めます。特に、コスト効率の高い中小型ドローンは、ロシア-ウクライナ紛争においてその非対称的優位性を示しました。バイラクタルTB2のようなシステムは、従来の地上戦略に対抗する手段として活用され、軍事戦術の再定義に寄与しています。また、AIと自律航行の統合により、群れを形成した協調行動や自律的任務遂行が可能となり、未来の戦場での意思決定サイクルを短縮することが可能です。
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AIが～に与える影響 軍事用無人航空機市場
AIの統合は、軍事用無人航空機市場に新たな成長機会を提供しています。電子戦、ISR、精密打撃任務において、AI搭載UAVは人的リスクを抑えつつ、高度な意思決定能力を発揮します。米空軍の「自律協調プラットフォーム」計画や、イスラエル・エアロスペース・インダストリーズ（IAI）の適応型AIロータリング弾薬の開発は、動的環境下での自律的目標選定や戦術的柔軟性を向上させています。これにより、防衛機関は戦闘地域でのリスクを軽減しつつ、迅速な戦術判断を実現でき、次世代ドローンプラットフォームへの投資意欲を高めています。AI技術は、単なる運用効率の向上だけでなく、軍事的優位性を左右する戦略的要素となっています。
最近のニュース動向（基準年2025～2026の市場動向）
● 2025年：軍事用無人航空機市場収益で最大シェアを獲得。米国は防衛予算の増加により、ジェネラル・アトミックス、ノースロップ・グラマン、ロッキード・マーティンがUAV開発と調達を牽引。固定翼UAVの優位性が顕著に表れ、長距離ISR任務への投資が拡大。
● 2025年～2026年：米国防総省はドローンの研究開発および自律航行技術に24億米ドル以上を配分。AI統合型UAVの試験運用が進行。
● 2026年：AI群制御、有人-無人チーミング（MUM-T）プラットフォームが運用段階へ。南アジアや東南アジアでもUAV導入計画が活発化。規制緩和や国防予算拡大により、新興市場での採用が加速。
市場の制約：地政学的緊張と輸出規制の影響
一方で、地政学的緊張や国際輸出規制は市場成長を抑制する要因となっています。特にミサイル技術管理レジーム（MTCR）に基づく規制は、高性能UAVの輸出を同盟国に限定する傾向が強く、MQ-9リーパーやMQ-9Bプレデターの導入には長期的な内部審査と交渉が必要です。南アジアやアフリカ市場では、こうした規制による調達サイクルの遅延が顕著であり、新興市場へのUAV供給に一定の制約を与えています。規制遵守と戦略的整合性確保のため、メーカーは法的・政治的リスクを管理しながら市場展開を進める必要があります。