Penske Media Corporation（本社所在地：米ニューヨーク）のグループである「米国ビルボード」及び「ビルボードジャパン」（日本におけるBillboardブランドのマスターライセンスを保有する株式会社阪神コンテンツリンク）は、2026年の上半期チャートの受賞楽曲・アーティストを発表いたします。

（集計期間：2025年11月24日～2026年5月24日／Global Japan Songs Excl. Japanほか国／地域別チャートは2025年11月21日～2026年5月21日）





総合ソング・チャート【Billboard JAPAN Hot 100】では米津玄師「IRIS OUT」が総合首位に輝きました。劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌として書き下ろされた楽曲で、ストリーミング再生回数はビルボードジャパン史上最速となる4週で1億回をマーク。2025年10月4日付けの米ビルボード・グローバル・チャート“Global 200”では、日本語楽曲として史上最高位となる5位をマークするなど、アニメ人気も相まって国内外でヒットを記録しました。なお、米津玄師は当チャートも含め、上半期チャートで計11冠を獲得しました。続く2位はM!LK「好きすぎて滅！」。キャッチーなフレーズに加え、『第76回NHK紅白歌合戦』をはじめとするメディア出演の増加、SNSでのバズなどにより、上半期では23週連続でトップ10入りを果たしています。3位は、TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期オープニング・テーマのMrs. GREEN APPLE「lulu.」。King Gnu「AIZO」が4位、HANA「Blue Jeans」が5位にチャートインしており、ソロ、アイドル、バンド、ダンス＆ボーカルなど多彩なアーティストが上位に並びました。





総合アルバム・チャート【Billboard JAPAN Hot Albums】では、約3年9か月ぶりにカムバックしたBTSの5thアルバム『ARIRANG』が首位に。指標別ではCDセールスとストリーミングで1位をマークしており、上半期では通算8回の総合首位に輝いています。2位にはHANAの1stアルバム『HANA』、3位には映画をテーマにしたKing & Princeのコンセプトアルバム『STARRING』がチャートイン。そして4位にはNumber_iの2ndフルアルバム『No.II』、5位にはRADWIMPSのトリビュートアルバム

『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』が続きました。





総合ソングと総合アルバムのポイントを合算したアーティスト・チャート【Billboard JAPAN Artist 100】ではMrs. GREEN APPLEが首位となり、3年連続で”Artist 100”を制するという上半期チャート史上初の快挙を成し遂げました。続いて、HANAがメジャーデビューから1年あまりで2位、上半期Hot 100に計14曲を送り込んだback numberが3位を獲得。「IRIS OUT」がロングヒットを続けている米津玄師が4位に、昨年から今年にかけて快進撃を見せたM!LKが5位に入りました。





世界でヒットしている日本の楽曲チャート“Global Japan Songs Excl. Japan”では、米津玄師「IRIS OUT」が首位を獲得。加えて、Japan Songs（国／地域別チャート）では6つの国と地域で首位に輝きました。





各チャート順位、アーティスト（米津玄師／BTS／Mrs. GREEN APPLE／嵐レーベルスタッフ／クレイジーウォウウォ!!／山本）からの受賞コメントは、次をご覧ください。





米津玄師

2026年上半期 総合ソング・チャート

2026年上半期 Global Japan Songs Excl. Japan

1位獲得記念コメント

IRIS OUTがここまでたくさんの人に好いてもらえる曲となったことを誇らしく思います。いまになって聴き返してみても本当にアホみたいな曲だなと笑っちまうのですが、この時代にこういう曲を残せたうえで、また新たに音楽を続けていけるのは、大衆音楽家としてこの上なく幸福なことでしょう。あらためてチェンソーマンという偉大な作品に感謝を述べたいです。ありがとうございました。





BTS

2026年上半期 総合アルバム・チャート

1位獲得記念コメント

3年9ヶ月ぶりにリリースしたアルバムがこれほど多くの方々に愛され、とても光栄で嬉しく思います。

アルバムタイトルにもなっている「アリラン」のように、今後も時代や場所を超えて多くの人々に響き、長く記憶されることを願っています。





Mrs. GREEN APPLE

2026年上半期 アーティスト・チャート

1位獲得記念コメント

3年連続の受賞ということで、非常に光栄ですし、ちょうど今僕らは下半期リリース予定のアルバムを作ってる最中ですので、とにかくそのアルバムをいいものにしたいなと思う、励みというか、パワーになります。ありがとうございます。（大森元貴）





嵐

2026年上半期 ダウンロード・ソング・チャート

2026年上半期 Hot Shot Songs

1位獲得記念 レーベルご担当者のコメント

嵐「Five」が2026年上半期“Download Songs”および“Hot Shot Songs”

首位獲得とのこと、大変光栄に存じます。

嵐の新曲に興味を持ち、聴いて下さったリスナーの皆さま、

そして何よりこれまで長きにわたり嵐を支えて下さった嵐ファンの皆さま、

お一人お一人と嵐の記録と受け止めております。

これからも「Five」、さらには嵐の楽曲たちが、

皆さまの日常に寄り添い、末永く聴き続けて頂けることを願っております。

（株式会社ストームレーベルズ）





クレイジーウォウウォ!!

2026年上半期 Heatseekers Songs

1位獲得記念コメント

この度、ビルボードHeatseekers Songs上半期 1位にトンツカタンタンが選ばれました！ありがとうございます（；○；）

バンドを始めてからはもちろん、僕の音楽人生でこんなにも沢山の人に曲を聞いてもらえることは今まで無かったです。

それもこれも踊ってくれたみなさんとバンドメンバーのおかげです。

この曲に関して色んな声が届いてますが、意味のない単語を並べただけに見えても僕が伝えたいメッセージが、この曲を通して誰かに伝わって元気になってもらえたら僕はハッピー中のハッピーです。

まだまだ未熟のバンドですが、今後ともよろしくお願いします。

ライブハウスでお待ちしております！





山本

2026年上半期 ニコニコ VOCALOID SONGS

1位獲得記念コメント

1位でした 恐縮です

リリースする前は三振かホームランか、ランキングも1位から最下位まで全順位可能性あるなと思っていましたが、1位でよかったです

改めてたっくさん聴いて下さり、ありがとうございました





Billboard JAPAN Hot 100 2026年上半期チャート結果

＜総合ソング・チャート＞

全国推定売上枚数、ダウンロード回数、ラジオ放送回数、ストリーミング数、YouTubeの動画再生回数、カラオケ歌唱回数を元にした独自ポイントを合算した、米国でもBillboard音楽チャートの中心となるチャート





1位楽曲：「IRIS OUT」アーティスト：米津玄師

順位｜曲名｜アーティスト名

1｜IRIS OUT｜米津玄師

2｜好きすぎて滅！｜M!LK

3｜lulu.｜Mrs. GREEN APPLE

4｜AIZO｜King Gnu

5｜Blue Jeans｜HANA

6｜爆裂愛してる｜M!LK

7｜ROSE｜HANA

8｜革命道中｜アイナ・ジ・エンド

9｜JANE DOE｜米津玄師, 宇多田ヒカル

10｜カリスマックス｜Snow Man





Billboard JAPAN Hot Albums 2026年上半期チャート結果

＜総合アルバム・チャート＞

全国推定売上枚数とダウンロード数、ストリーミング数のデータを合算した総合アルバム・チャート





1位タイトル：『ARIRANG』アーティスト：BTS

順位｜タイトル名｜アーティスト名

1｜ARIRANG｜BTS

2｜HANA｜HANA

3｜STARRING｜King & Prince

4｜No.II｜Number_i

5｜Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-｜(オムニバス)

6｜超かぐや姫！｜(オムニバス)

7｜THE CORE - 核｜XG

8｜ANTENNA｜Mrs. GREEN APPLE

9｜BE:ST｜BE:FIRST

10｜Prema｜藤井 風





Billboard JAPAN Artist 100 2026年上半期チャート結果

＜アーティスト・チャート＞

＜総合ソング・チャート＞と＜総合アルバム・チャート＞のポイントを合算したアーティスト・ランキング





1位アーティスト：Mrs. GREEN APPLE

順位｜アーティスト名

1｜Mrs. GREEN APPLE

2｜HANA

3｜back number

4｜米津玄師

5｜M!LK

6｜BTS

7｜ちゃんみな

8｜Official髭男dism

9｜Vaundy

10｜Snow Man





Billboard JAPAN Hot Animation 2026年上半期チャート結果

＜総合アニメソング・チャート＞

Billboard JAPAN Hot 100からTVアニメ／映画のタイアップ楽曲と、アニメ声優による楽曲を抽出したアニメソング・チャート





1位楽曲：「IRIS OUT」アーティスト：米津玄師

順位｜曲名｜アーティスト名

1｜IRIS OUT｜米津玄師

2｜lulu.｜Mrs. GREEN APPLE

3｜AIZO｜King Gnu

4｜革命道中｜アイナ・ジ・エンド

5｜JANE DOE｜米津玄師, 宇多田ヒカル

6｜Golden｜HUNTR/X

7｜怪獣｜サカナクション

8｜ライラック｜Mrs. GREEN APPLE

9｜シルエット｜KANA-BOON

10｜ズー｜シャキーラ





Billboard JAPAN Download Songs 2026年上半期チャート結果

＜ダウンロード・ソング・チャート＞

ダウンロード数を集計した楽曲チャート





1位楽曲：「Five」アーティスト：嵐

順位｜曲名｜アーティスト名

1｜Five｜嵐

2｜3XL｜Number_i

3｜オドロウゼ！｜Snow Man

4｜IRIS OUT｜米津玄師

5｜STARS｜Snow Man

6｜AIZO｜King Gnu

7｜lulu.｜Mrs. GREEN APPLE

8｜好きすぎて滅！｜M!LK

9｜ファンファーレ｜玉置浩二

10｜タッチ｜稲葉浩志





Billboard JAPAN Download Albums 2026年上半期チャート結果

＜ダウンロード・アルバム・チャート＞

ダウンロード数を集計したアルバム・チャート





1位タイトル：『OITOMA』アーティスト：大森元貴

順位｜タイトル名｜アーティスト名

1｜OITOMA｜大森元貴

2｜ARIRANG｜BTS

3｜産声｜Mr.Children

4｜超かぐや姫！｜(オムニバス)

5｜HANA｜HANA

6｜10｜Mrs. GREEN APPLE

7｜'s travelers｜Travis Japan

8｜二人称｜ヨルシカ

9｜DAiLY&LOVE｜Number_i

10｜DAiLY&SUN｜Number_i





Billboard JAPAN Streaming Songs 2026年上半期チャート結果

＜ストリーミング・ソング・チャート＞

ストリーミング数を集計した楽曲チャート





1位楽曲：「IRIS OUT」アーティスト：米津玄師

順位｜曲名｜アーティスト名

1｜IRIS OUT｜米津玄師

2｜好きすぎて滅！｜M!LK

3｜ライラック Mrs.｜GREEN APPLE

4｜Blue Jeans｜HANA

5｜lulu.｜Mrs. GREEN APPLE

6｜ROSE｜HANA

7｜AIZO｜King Gnu

8｜ダーリン｜Mrs. GREEN APPLE

9｜革命道中｜アイナ・ジ・エンド

10｜Soranji｜Mrs. GREEN APPLE





Billboard JAPAN Heatseekers Songs 2026年上半期チャート結果

＜ヒートシーカーズ・ソング・チャート＞

Billboard JAPAN Hot 100を構成するデータのうち、ラジオ、ダウンロード、ストリーミング、週間動画再生数を集計し、その中から急上昇中のアーティストを抽出したチャート





1位楽曲：「トンツカタンタン」アーティスト：クレイジーウォウウォ!!





Billboard JAPAN Top Lyricists 2026年上半期チャート結果

＜作詞家チャート＞

総合ソング・チャートにチャートインした楽曲を作詞家別にランキング化したもの





1位アーティスト：大森元貴





Billboard JAPAN Top Composers 2026年上半期チャート結果

＜作曲家チャート＞

総合ソング・チャートにチャートインした楽曲を作曲家別にランキング化したもの





1位アーティスト：大森元貴





Billboard JAPAN Top User Generated Songs 2026年上半期チャート結果

＜ユーザー・ジェネレイテッド・ソング・チャート＞

YouTubeの再生数のうち、UGC（ユーザー生成コンテンツ）のみを集計したチャート





1位楽曲：「IRIS OUT」アーティスト：米津玄師





Billboard JAPAN Top Singles Sales 2026年上半期チャート結果

＜シングル・セールス・チャート＞

初回盤や限定盤、通常盤などの商品分類上別商品となる売上推定枚数をタイトルごとに合算したシングル・セールス・チャート





1位タイトル：『BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！』アーティスト：Snow Man





Billboard JAPAN Top Albums Sales 2026年上半期チャート結果

＜アルバム・セールス・チャート＞

初回盤や限定盤、通常盤などの商品分類上別商品となる売上推定枚数をタイトルごとに合算したアルバム・セールス・チャート





1位タイトル：『ARIRANG』アーティスト：BTS





Hot Shot Songs 2026年上半期チャート結果

＜ホット・ショット・ソングス・チャート＞

Billboard JAPAN Hot 100を構成するデータのうち、ダウンロード、ストリーミング、動画の3指標の合計ポイントが、前週より増加した、急上昇ソングチャート





1位楽曲：「Five」アーティスト：嵐





ニコニコ VOCALOID SONGS 2026年上半期チャート結果

＜ニコニコ VOCALOID SONGS＞

動画配信サービス”ニコニコ動画”上におけるVOCALOID曲（※）の人気を測るチャート

※「VOCALOID（ボーカロイド）」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です。





1位楽曲：「デロスサントス」アーティスト：山本





Global Japan Songs Excl. Japan 2026年上半期チャート結果

＜Global Japan Songs Excl. Japan＞

日本の楽曲を対象に、Luminate Data LLCが集計した、日本を除く（excluding）世界200以上の国と地域における主要デジタル・プラットフォームの定額課金型（サブスクリプション）と広告支援型の公式ストリーミング、ダウンロードにそれぞれ比重をつけて算出し、ランク付けしたチャート





1位楽曲：「IRIS OUT」アーティスト：米津玄師





Japan Songs（国／地域別チャート）2026年上半期チャート結果

＜Japan Songs（国／地域別チャート）＞

日本の楽曲を対象に、Luminate Data LLCが集計したデータに、各国・地域独自の比重をつけて算出し、ランク付けしたチャート。現在ローンチしているのは、以下13の国と地域。





▼各国／地域別 首位





◆ビルボードジャパンチャートとは？

米Billboardのメソッドに則り、ラジオオンエア回数、CDセールス、ストリーミング回数、ダウンロード数、動画再生、カラオケなど6種類のデータを集計・合算した総合音楽チャートです。多様化する音楽マーケットの動向をリアルに反映し、“今、本当に聴かれている音楽”が分かるチャートを発信しています。





https://www.billboard-japan.com/charts/









ビルボードジャパンではチャートをより詳しく知るためのチャート・インサイトを掲載しています。毎週のチャートの1位から20位まで、気になる曲のCD売上やダウンロード、ストリーミングなどを指標ごとに分かりやすくグラフで表示し、並び替えや楽曲同士を比較して、さらに詳しく調べることができます。有料会員にご登録いただくと、1位から100位までをご覧いただけます。





https://www.billboard-japan.com/chart_insight/









ビルボードジャパン https://www.billboard-japan.com/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/06/a3fe59ab1071dbfef08710c572198a914daf55ce.pdf





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