【京王百貨店 新宿店】元祖の味を受け継いだ「辛麺店」や行列必至のクリームパイ専門店「onomatopée(オノマトペ)」など九州のグルメ78店舗が大集結　「大九州展」を開催します

元祖の味を受け継いだ「辛麺店」や行列必至のクリームパイ専門店「onomatopée(オノマトペ)」など

九州のグルメ78店舗が大集結

「大九州展」を開催します





会期：　3月6日（金）〜12日（木）

会場：京王百貨店 新宿店7階大催場

営業時間：10時〜20時 ※最終日は17時閉場



　京王百貨店 新宿店では、3月6日(金)〜12日(木)の期間、7階大催場にて「大九州展」を開催します。今展では、老舗の久留米ラーメン店「久留米・大砲ラーメン」や、宮崎・延岡発祥、元祖の味を受け継いだ辛麺店「辛麺本舗さやか」、白熊でおなじみの「天文館むじゃき」など計4店舗がイートインコーナーに登場。そのほか、宮崎県を代表するご当地グルメのチキン南蛮やマンゴーを使用したパフェなど、注目の「宮崎グルメ」や、福岡の行列必至スイーツ店「焼きパイとお菓子 onomatopée(オノマトペ)」、「福田屋 熊本和栗庵」など、人気グルメや定番の地域名産品が勢ぞろい。期間中、初登場8店舗を含む計78店舗が集結します。

■久留米ラーメンや佐賀牛しゃぶしゃぶ、ひんやりデザートまで、イートインで楽しめます

　※イートインのラストオーダーは各日閉場の1時間前



●福岡県／久留米・大砲ラーメン

「昔ラーメン」（1人前）1,090円　京王百貨店限定

















1953年、福岡県久留米市にオープンしたラーメン店。

創業時より受け継ぐ、熟成された濃厚なスープに新鮮なスープを少しずつ継ぎ足す「呼び戻し」製法が特徴。スープの出汁には豚骨のみを使用し、旨みが凝縮された濃厚なスープと自家製麺が絡む伝統の一品です。





●宮崎県／辛麺本舗さやか 初登場

「辛麺」（1人前）1,100円





1985年、宮崎県延岡市にオープンの「元祖辛麺店」の味を受け継ぎ、店名を変えて再オープンした辛麺店。

「辛麺」は、同店の当代店主の両親が考案し誕生。唐辛子とニンニクを効かせたパンチのあるスープは、旨辛さが一度食べたら癖になると人気です。そば粉とでんぷんで作られたモチモチとした歯ごたえのある麺にスープがよく絡みつき、味わい深い一品です。




●佐賀県／佐が家

「佐賀牛と若(わか)楠(くす)ポークのしゃぶしゃぶセット」

（牛ロース〈75ｇ〉・豚バラ〈80ｇ〉・鍋野菜〈白菜・水菜・シメジ・豆腐・白ネギ・エノキ〉

・ポン酢・ごまだれ・ごはん付、1人前）2,750円





●鹿児島県／天文館むじゃき

「ベリーレモン白熊」(1人前)1,650円〈各日50点販売予定〉京王百貨店限定　












■チキン南蛮やマンゴーパフェなど、宮崎県を代表するグルメが集結「宮崎県特集」








●黒豚とんぷきん 店内調理 初登場

「黒豚とんぷきんメンチカツ」（1個）350円









「黒豚とんぷきん」は、都城市で生まれ育った純血の六白黒豚にかぼちゃを与えて仕上げたブランド黒豚。そのミンチをたっぷり使用し、一つ一つ手作業で丁寧に作られました。




●宮崎牛の一真　実演　初登場

「宮崎牛特選 赤身2種弁当」（1折）2,900円





厳しい基準をクリアした宮崎県産の牛肉だけが名乗れる「宮崎牛」。2種の味わいの赤身を豪快に乗せた弁当です。



●寿司虎　実演　初登場

「宮崎名物 虎のレタス巻」（8個入）1,350円









レタス巻は地元で愛される宮崎名物。レタスをぎっしりと入れ、ボイルしたエビ、甘めのシャリを、風味豊かな有明海産の海苔で巻き上げました。




●餃子の馬渡　実演

「馬渡のもっちり餃子」（10個入）972円



















●チキン南蛮専門店 金の皿 実演

「チキン南蛮」（100ｇ当り）594円








●菓子工房そらいろ

「おひさまチーズまんじゅう」（1個）180円















●アイス・ソフトクリーム開発工房C＆G 実演

左「宮崎県産マンゴーミニパフェ」（1カップ）1,200円〈各日限定50点販売予定〉

右「宮崎県産イチゴソフトクリーム」（1個）700円





■食べ比べ＆飲み比べも会場で楽しめます



●大分県／やまと屋　店内調理

「とり天」（100ｇ当り）540円









●大分県／中津からあげ専門店吉吾　店内調理

「中津からあげ」（100ｇ当り）540円











●大分県／萬天楼 実演

「日田焼そば」（1人前）864円







●鹿児島／KAKUIDA BREWERY(カクイダ ブルワリー)　初登場

　崙酸発酵ゆずサワー」（330ｍｌ・1瓶、300ｍｌ・1杯）各880円

◆屮▲瓮螢ンレッド」（330ｍｌ・1瓶、300ｍｌ・1杯）各880円







※飲酒運転（車・バイク・自転車）、20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。



■そのほか、九州を代表する人気スイーツ・伝統銘菓や絶品グルメにも注目

【人気スイーツ・伝統銘菓】



●福岡県／焼きパイとお菓子　onomatopée(オノマトペ)

「ミニーパイ〈自家製カスタード〉」（パイ20個・クリーム3本）2,480円　※お一人様1点限り








●熊本県／福田屋 熊本和栗庵

左「栗好き」（6個入）1,425円

右「栗千里」（5個入）756円











●福岡県／メロンパン専門店カシェット 実演

「めろんでコロネ」（1個）594円










●佐賀県／増田羊羹本舗

「増田の小城羊羹 昔風手造り」各種（220ｇ）864円











●​​​​長崎県／松翁軒

「カステラ0.6号」（350ｇ）1,458円





●鹿児島県／下窪勲製茶 実演

「抹茶ソフトクリーム」（1個）500円







【人気の絶品グルメ】



●福岡県／博多芳々亭

「博多もつ鍋〈醤油・味噌・塩・辛味噌〉」（2人前）各3,780円










※調理例です

●福岡県／福太郎

「福撰辛子明太子」（100ｇ当り）1,404円







●熊本県／古閑鮮魚店 実演

「たこのやわらか煮」（100ｇ当り）1,296円





●長崎県／こじま製麺

「プレミアム海鮮皿うどん〈冷凍〉」（1食）999円　







※調理例です

●佐賀県／佐賀大和名尾庵 実演

「炙り鶏だし巻き弁当」（1折）1,595円







●鹿児島県／桜島灰干し家せいせん　実演

「桜島灰干し熟成海鮮弁当」（1折）2,160円





​​​​​​​




