【京王百貨店 新宿店】元祖の味を受け継いだ「辛麺店」や行列必至のクリームパイ専門店「onomatopée(オノマトペ)」など九州のグルメ78店舗が大集結　「大九州展」を開催します

京王百貨店 新宿店では、3月6日(金)〜12日(木)の期間、7階大催場にて「大九州展」を開催します。今展では、老舗の久留米ラーメン店「久留米・大砲ラーメン」や、宮崎・延岡発祥、元祖の味を受け継いだ辛麺店「辛麺本舗さやか」、白熊でおなじみの「天文館むじゃき」など計4店舗がイートインコーナーに登場。そのほか、宮崎県を代表するご当地グルメのチキン南蛮やマンゴーを使用したパフェなど、注目の「宮崎グルメ」や、福岡の行列必至スイーツ店「焼きパイとお菓子 onomatopée(オノマトペ)」、「福田屋 熊本和栗庵」など、人気グルメや定番の地域名産品が勢ぞろい。期間中、初登場8店舗を含む計78店舗が集結します。■久留米ラーメンや佐賀牛しゃぶしゃぶ、ひんやりデザートまで、イートインで楽しめます※イートインのラストオーダーは各日閉場の1時間前