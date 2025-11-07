HOYAが世界シェア100%を独占 HDD用ガラス基板市場、成熟の中で技術革新が加速
HDD用ガラス基板は、HDD（ハードディスクドライブ）に記録媒体として使用される。この基板は振動や衝撃に強く、薄いシート状に加工しても容易にたわむことがないため、1 台の HDD に搭載できる基板の枚数増加と、より高い容量化に寄与している。
業界発展の特徴：高度化・集約化が進む成熟市場
HDD用ガラス基板市場は、成熟期に入りながらも技術革新の余地を多く残している。近年、SSD（ソリッドステートドライブ）の普及によりHDD市場全体の成長速度は鈍化しているものの、クラウドサーバや監視システム、バックアップストレージ分野では依然としてHDDの優位性が維持されている。特に、大容量化・多層記録技術の進展により、HDDの記録密度を支えるガラス基板の高精度・高耐久化が求められている。製造現場ではナノ精度の研磨・コーティング技術や、熱処理プロセスの最適化などが競争の焦点となっている。また、生産拠点の自動化・集約化が進み、わずかな製造ロットのばらつきが市場シェアに直結するほど、製品の均質性が重視されるようになっている。市場構造は少数の大手プレイヤーによる寡占体制であり、参入障壁は非常に高いのが特徴である。
市場規模：縮小局面の中にある構造的な底堅さ
LP Informationの「グローバルHDD用ガラス基板市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/564468/glass-substrate-for-hard-disk-drives）によれば、同市場は2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）が-2.6%と予測され、2031年までに市場規模は約7.29億米ドルに達すると見込まれている。数値上は緩やかな縮小を示すものの、これはHDD市場全体の成熟を反映したものであり、構造的な需要基盤は依然として安定している。特に、AIデータ処理や映像解析などで生成される膨大な非構造データの保存にはHDDが依然として優位であり、それを支えるガラス基板の需要は一定水準を維持している。また、製造効率の向上や歩留まり改善により、企業の収益性は必ずしも市場縮小と連動して低下していない点も注目に値する。むしろ高付加価値化が進むことで、業界全体が“量から質”への転換期を迎えているのである。
図. HDD用ガラス基板世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333685&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333685&id=bodyimage2】
図. 世界のHDD用ガラス基板市場におけるトップ1企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要生産企業：HOYAが築く独走的地位
HDD用ガラス基板市場における世界的リーダーは、言うまでもなくHOYAである。LP Informationのトップ企業研究センターの報告によれば、2024年における同市場のトップ1企業は売上面で約100%のシェアを占めており、実質的にHOYAが世界市場を独占している構図である。HOYAは、長年にわたり光学ガラスと精密加工分野で培った技術をHDD用基板に応用し、超薄型化・高強度化の両立を実現してきた。さらに、同社はAI対応データセンターやエンタープライズ向け大容量HDDメーカーとの強固なパートナーシップを築き、需要変動に柔軟に対応できる供給体制を確立している。こうした一極集中型の市場構造は、品質保証や技術革新の加速を促す一方で、原材料価格や生産設備への依存リスクといった課題も内包している。しかし、HOYAの技術優位とブランド信頼性がこの市場を牽引していることは間違いない。
