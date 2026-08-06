サクサクのジャバンのりで「もう普通には戻れない」病みつきネギトロ丼
料理YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が「【ネギトロ丼】もう普通には戻れない？！ジャバンのりぶっかけネギトロ丼が、もう病みつき！」と題した動画を公開しました。いつものわさび醤油ではなく、韓国のり風の「ジャバンのり」とごま油を使った新感覚のアレンジレシピを紹介しています。
調理の大きなポイントは、ご飯の温度です。動画内で「熱々ごはんにネギトロを乗せると熱で脂が溶けて生臭くなるので 先に盛って粗熱を取っておきましょう」と、美味しく仕上げるためのコツを解説しています。軽く冷ましたご飯にごま油を回しかけ、いりごまとジャバンのりを「下品なほどに」たっぷりと乗せます。
その上にネギトロをドーンと盛り付け、味付けは少量の塩のみ。「わさびじゃなくてチューブニンニク！」と、仕上げに生にんにくを添えるのがこだわりのようです。卵黄を崩しながら口に運べば、サクサクの海苔とごま油の風味が広がり、「これほんと病みつき」になる美味しさだといいます。
ネギトロ以外にもマグロやカツオで代用したり、ご飯に乗せずにそのままおつまみにしたりしても楽しめるとのこと。いつものネギトロ丼にひと手間加えた至福の一杯を、ぜひ自宅で試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・ごはん 1杯分
・ネギトロ 適量
・長ネギ（白ネギ） 適量
・小ネギ 適量
・ごま油 小さじ1
・いりごま 適量
・ジャバンのり たっぷり
・塩 少々
・卵黄 1個
・生にんにく（チューブ） お好みで
［作り方］
1. 長ネギと小ネギを小口切りにする。
2. ごはんを器に盛り、ネギトロの脂が熱で溶けて生臭くならないよう、軽く冷まして粗熱を取っておく。
3. 粗熱が取れたごはんに、ごま油を回しかけ、いりごまを振る。
4. その上からジャバンのりをたっぷりとふりかける。
5. 中央にネギトロを乗せ、卵黄を乗せるためのくぼみを作って形を整える。
6. ネギトロに少量の塩を振る。
7. くぼみに卵黄を乗せ、周りに長ネギと小ネギを散らす。
8. 器の縁にお好みでチューブにんにくを添える。
9. 食べる直前に、卵黄を潰し、さらにジャバンのりを「あとのせ」して完成。
調理の大きなポイントは、ご飯の温度です。動画内で「熱々ごはんにネギトロを乗せると熱で脂が溶けて生臭くなるので 先に盛って粗熱を取っておきましょう」と、美味しく仕上げるためのコツを解説しています。軽く冷ましたご飯にごま油を回しかけ、いりごまとジャバンのりを「下品なほどに」たっぷりと乗せます。
その上にネギトロをドーンと盛り付け、味付けは少量の塩のみ。「わさびじゃなくてチューブニンニク！」と、仕上げに生にんにくを添えるのがこだわりのようです。卵黄を崩しながら口に運べば、サクサクの海苔とごま油の風味が広がり、「これほんと病みつき」になる美味しさだといいます。
ネギトロ以外にもマグロやカツオで代用したり、ご飯に乗せずにそのままおつまみにしたりしても楽しめるとのこと。いつものネギトロ丼にひと手間加えた至福の一杯を、ぜひ自宅で試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・ごはん 1杯分
・ネギトロ 適量
・長ネギ（白ネギ） 適量
・小ネギ 適量
・ごま油 小さじ1
・いりごま 適量
・ジャバンのり たっぷり
・塩 少々
・卵黄 1個
・生にんにく（チューブ） お好みで
［作り方］
1. 長ネギと小ネギを小口切りにする。
2. ごはんを器に盛り、ネギトロの脂が熱で溶けて生臭くならないよう、軽く冷まして粗熱を取っておく。
3. 粗熱が取れたごはんに、ごま油を回しかけ、いりごまを振る。
4. その上からジャバンのりをたっぷりとふりかける。
5. 中央にネギトロを乗せ、卵黄を乗せるためのくぼみを作って形を整える。
6. ネギトロに少量の塩を振る。
7. くぼみに卵黄を乗せ、周りに長ネギと小ネギを散らす。
8. 器の縁にお好みでチューブにんにくを添える。
9. 食べる直前に、卵黄を潰し、さらにジャバンのりを「あとのせ」して完成。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
元デザイナーで元料理人の孤独なおじさんが ワンルームのアパートで無邪気に食べ物と戯れる日々、 ありそうでなかった、くだらない料理の数々。 ちゃんとした料理レシピを知りたい人は、回れ右！ 短い動画ばかりなので、いつも見ている動画の 箸休め的存在にしていただけたら幸いです。