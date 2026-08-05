あがり症の人が一生治らない共通点 | 大人になってもあがり症が治らない本当の理由
伝わる話し方の専門家である桐生稔氏が、YouTubeチャンネル「話し方向上委員会_みのちゃんねる」にて「あがり症の人が一生治らない共通点 | 大人になってもあがり症が治らない本当の理由」と題した動画を公開した。
動画では、場数を踏んでもあがり症が改善しない理由と、それを克服するための具体的なアプローチ法を提示している。
桐生氏はこれまで1万回以上の話し方セミナーを開催し、その半数があがり症対策に関するものだという。
受講生の多くが「場数を踏んでもあがり症が治らない」「練習しても本番で緊張して失敗する」という悩みを抱えている。
この原因について桐生氏は、「あがり症が治らない方法で場を踏んでいる」と指摘する。目的地へ向かうためにルームランナーの上を走り続けているような状態であり、努力不足ではなく「方向性が間違っている」ことが問題だと語る。
あがり症には、声が震える、汗をかくといった身体的症状から、過去のトラウマによる心理的要因、さらには人前で字を書くことに緊張するなど、さまざまなケースが存在する。
これらを単に「マインド」や「根性論」で克服しようとすると挫折につながりやすい。
そこで解決策として提示されたのが「PFTバランス」という概念だ。
「P」は姿勢や呼吸など身体へのアプローチである「Physical（フィジカル）」。
「F」は感情や自己肯定感にアプローチする「Feeling（フィーリング）」。
「T」は話の構成や話し方の技術を磨く「Technique（テクニック）」を意味する。
例えばフィジカル面では、後ろで手を組み肩を下げるだけで自然と腹式呼吸になり、緊張が落ち着きやすくなるという具体的な方法も紹介された。
あがり症の克服には、これらの要素のうち自分に欠けているウィークポイントを見極めることが重要となる。自身の「PFTバランス」を把握し、正しい方向に努力を向けることが、長年の緊張を改善する最短ルートであると結論付けた。
動画では、場数を踏んでもあがり症が改善しない理由と、それを克服するための具体的なアプローチ法を提示している。
桐生氏はこれまで1万回以上の話し方セミナーを開催し、その半数があがり症対策に関するものだという。
受講生の多くが「場数を踏んでもあがり症が治らない」「練習しても本番で緊張して失敗する」という悩みを抱えている。
この原因について桐生氏は、「あがり症が治らない方法で場を踏んでいる」と指摘する。目的地へ向かうためにルームランナーの上を走り続けているような状態であり、努力不足ではなく「方向性が間違っている」ことが問題だと語る。
あがり症には、声が震える、汗をかくといった身体的症状から、過去のトラウマによる心理的要因、さらには人前で字を書くことに緊張するなど、さまざまなケースが存在する。
これらを単に「マインド」や「根性論」で克服しようとすると挫折につながりやすい。
そこで解決策として提示されたのが「PFTバランス」という概念だ。
「P」は姿勢や呼吸など身体へのアプローチである「Physical（フィジカル）」。
「F」は感情や自己肯定感にアプローチする「Feeling（フィーリング）」。
「T」は話の構成や話し方の技術を磨く「Technique（テクニック）」を意味する。
例えばフィジカル面では、後ろで手を組み肩を下げるだけで自然と腹式呼吸になり、緊張が落ち着きやすくなるという具体的な方法も紹介された。
あがり症の克服には、これらの要素のうち自分に欠けているウィークポイントを見極めることが重要となる。自身の「PFTバランス」を把握し、正しい方向に努力を向けることが、長年の緊張を改善する最短ルートであると結論付けた。
YouTubeの動画内容
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