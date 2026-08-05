火を使わず時短！余り野菜で作る冷凍保存OKなキーマカレー
YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【レンジで作る】野菜たっぷり冷蔵庫の余り野菜でつくるレンチンキーマカレー！冷凍貯金も可能！」と題した動画を公開しました。包丁や火を使わず、電子レンジだけで作れる手軽さと、冷蔵庫の余り野菜を活用できる実用性が魅力のレシピを紹介しています。
調理の第一歩は、冷蔵庫の余り野菜のみじん切りから始まります。動画では、みじん切りチョッパーを使い、玉ねぎやにんじん、ピーマンなどを細かく砕いていく様子が収められています。「種ごと食べれば栄養盛りだくさんに！」と、管理栄養士ならではの視点でピーマンの扱い方を解説。ナスやトマトなど、様々な野菜でアレンジ可能な点も紹介されました。
みじん切りにした野菜と豚ひき肉、カレールウ、塩コショウ、水を耐熱ボウルに入れ、ふんわりとラップをかけたら600Wの電子レンジで15分加熱します。加熱後、「よくかき混ぜてお肉をほぐしながらルウを溶かしていきます」と、ムラなく仕上げるコツを説明しました。完成したカレーをご飯に盛り付けパセリを振ると、「レンジで作ったとは思えないほど完璧」と出来栄えを絶賛しています。
残ったカレーはフリーザーバッグで小分けにして冷凍保存すれば、「夏休みや疲れた日の救世主」になるとのこと。手軽に作れて栄養満点なキーマカレーを、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。動画の後半では、玉ねぎを切ると涙が出る科学的な理由やその対策についても解説されているので、あわせてチェックしてみてください。
【レシピ】
［材料］
・冷蔵庫の余り野菜（玉ねぎ、にんじん、ピーマンなど）
・豚ひき肉（または合びき） 300g
・カレールウ 4かけ
・塩コショウ 少々
・水 300ml
・温かいご飯 適量
・パセリ お好みで
・しょうゆやウスターソース（味の調整用）
［作り方］
1. 野菜をざっくりと切り、みじん切りチョッパーで細かくする。ピーマンは硬いヘタだけ取り除く。
2. 大きめの耐熱ガラスボウルに、みじん切りにした野菜とひき肉を入れる。
3. カレールウ、塩コショウ、水を加える。
4. ボウルの両端をあけてふんわりとラップをかけ、600Wの電子レンジで15分加熱する。
5. レンジから取り出し、お肉を割ってみて赤みが残っていないか確認する。火が入っていなければ1～2分追加加熱する。
6. よくかき混ぜてお肉をほぐしながらルウを溶かしていく。
7. 味が物足りない場合は、しょうゆやウスターソースで調整する。
8. 温かいご飯にかけ、お好みでパセリを振って完成。
調理の第一歩は、冷蔵庫の余り野菜のみじん切りから始まります。動画では、みじん切りチョッパーを使い、玉ねぎやにんじん、ピーマンなどを細かく砕いていく様子が収められています。「種ごと食べれば栄養盛りだくさんに！」と、管理栄養士ならではの視点でピーマンの扱い方を解説。ナスやトマトなど、様々な野菜でアレンジ可能な点も紹介されました。
みじん切りにした野菜と豚ひき肉、カレールウ、塩コショウ、水を耐熱ボウルに入れ、ふんわりとラップをかけたら600Wの電子レンジで15分加熱します。加熱後、「よくかき混ぜてお肉をほぐしながらルウを溶かしていきます」と、ムラなく仕上げるコツを説明しました。完成したカレーをご飯に盛り付けパセリを振ると、「レンジで作ったとは思えないほど完璧」と出来栄えを絶賛しています。
残ったカレーはフリーザーバッグで小分けにして冷凍保存すれば、「夏休みや疲れた日の救世主」になるとのこと。手軽に作れて栄養満点なキーマカレーを、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。動画の後半では、玉ねぎを切ると涙が出る科学的な理由やその対策についても解説されているので、あわせてチェックしてみてください。
【レシピ】
［材料］
・冷蔵庫の余り野菜（玉ねぎ、にんじん、ピーマンなど）
・豚ひき肉（または合びき） 300g
・カレールウ 4かけ
・塩コショウ 少々
・水 300ml
・温かいご飯 適量
・パセリ お好みで
・しょうゆやウスターソース（味の調整用）
［作り方］
1. 野菜をざっくりと切り、みじん切りチョッパーで細かくする。ピーマンは硬いヘタだけ取り除く。
2. 大きめの耐熱ガラスボウルに、みじん切りにした野菜とひき肉を入れる。
3. カレールウ、塩コショウ、水を加える。
4. ボウルの両端をあけてふんわりとラップをかけ、600Wの電子レンジで15分加熱する。
5. レンジから取り出し、お肉を割ってみて赤みが残っていないか確認する。火が入っていなければ1～2分追加加熱する。
6. よくかき混ぜてお肉をほぐしながらルウを溶かしていく。
7. 味が物足りない場合は、しょうゆやウスターソースで調整する。
8. 温かいご飯にかけ、お好みでパセリを振って完成。
YouTubeの動画内容
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\管理栄養士のラクして美味しいズボラごはん／ 🍳仕事終わりでお疲れの夕飯に 🍳健康が気になり始めた方の自炊デビューに 🍳ササッと食べたい腹ペコなあなたへ 管理栄養士だけど、家では気軽に作れる ズボラ自炊レシピを発信しています😋 お仕事や日々の家事で忙しい皆さんの毎日に、 少しでも「ゆとり」が生まれますように！