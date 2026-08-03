スパイダーマン役のトム・ホランドは、『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ』について何も知らされていない──。かつて“ネタバレ王子”との異名を取ったホランドが、オンラインの噂に対して反応した。

2027年公開『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ』は、2026年12月18日公開『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』に続く作品で、マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）を“リセット”するともいわれる一作。コミックの「シークレット・ウォーズ」では、スパイダーマンが初めてシンビオートによるブラックスーツを着用するため、映画でも同様の姿が見られるのではないかと期待されている。

ポッドキャスト「Happy Sad Confused」に登場したホランドは、この話題を投げかけられるや、「誓って言いますけど、『シークレット・ウォーズ』のことは何も知らないんです」と話した。

「きっと意図的なことだと思います。僕が（『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の）プロモーションをしていることをマーベルは知っていますし、その映画（『シークレット・ウォーズ』）は最大の切り札だから、本当に重要だから台無しにされたくないはず。だから、あえて知らされていないんだと思います。」

ちなみにホランドは、『ドゥームズデイ』『シークレット・ウォーズ』の監督であるジョー・ルッソと「1ヶ月ほど前、休暇を一緒に過ごした」そう。しかし、その時も何ひとつ知らされなかったようだ。

スパイダーマンのブラックスーツについて、ホランドはトビー・マグワイア版『スパイダーマン3』（2007）に登場したものが「すごくカッコいい」とお気に入りの様子。ゲーム『Marvel's Spider-Man』のブラックスーツも「すごくいい出来だった」といい、「自分たちが扱うとしたら、どうすればいいのかわからない。CGを使わず、あれによく似たものを作るなんて」と話した。

現時点でホランド演じるスパイダーマンの次回登場予定は明かされておらず、『ドゥームズデイ』『シークレット・ウォーズ』への参戦は不明。MCUの今後を左右するターニングポイントとなることは間違いないだけに、まったく登場しないことは想像しづらいが……？

映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は2026年12月18日（金）日米同時公開。『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ』は2027年12月17日に米国公開予定。

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