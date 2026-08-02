シンガー・ソングライター大黒摩季（56）が2日放送のFM大阪「Maki Ohguro BLACK SUNDAY」（日曜前9・30）に出演。最近の恋愛事情を語った。

10歳下の部下が気になるという女性からのメッセージに、「かわいい！全然10個ぐらい何てことないですよ。私なんて、今お気に入りの2人はねえ…親友なんですけど、ここの2人。29歳、30歳です」と告白。「20個以上離れてますよ。なんで、全然余裕です」とエールを送った。

最近の自身について「彼氏はいないですけど。今、恋のリハビリ中なんで、みんなに“女性扱いをしてください”ってことを条件にご飯ごちそうして一緒に盛り上がってるだけなんですけど…一緒に遊びに行ったり」と明かした。大黒は以前、別の番組で、誘うとすぐに来てくれるボーイフレンドがたくさんいると話していた。

「やっぱりね、どうしても年取ってくると自分の常識にとらわれがちなんですよ。1回外してごらんなさい、皆さん」と提言。相談者に「恋を楽しんでくださいね。5万円の美容液よりも成長ホルモン、ビャンビャン出ますから」と勧めていた。