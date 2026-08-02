BTSが2027年2月に開催される「第69回グラミー賞」にエントリーしないと表明したことを受け、グラミー賞そ主催する「レコーディング・アカデミー」のCEOハーヴェイ・メイソン・Jrがコメントを発表した。そこでは、新設されたアジア部門はアーティストを称えるためのもので、分断するものではないと強調されている。



【写真】プエルトリコ出身のバッド・バニーは全編スペイン語で「最優秀アルバム賞」を獲得した

声明では「BTSが今年、グラミー賞の選考に参加しないと決断したと聞き、残念に思いますが、1人の音楽クリエイターとして、その決断を理解し、尊重します」と書かれている。



さらに「この議論において誤解が生じているとみられる点について明確にしておきたいと思います」と強調。「アジアン・ポップ部門は、アジアから生み出されるポップアートの奥深さ、多様性、目覚ましい成長を称えるために作られました。分断するためではなく、拡大するためのものです」と説明した。「アジア・ポップ、ジャズ、カントリーといった特定のジャンル部門に音楽を出品したからといって、『最優秀レコード』『最優秀アルバム』『最優秀楽曲』を含む主要賞への出品や、審査対象から除外されるわけではない」ことも付け加えた。



ただ、ジャズ、カントリー、ヒップホップなどは世界のどの地域でも共通の“ジャンル”だが「アジアン・ポップ」はジャンルではなく「アジアの言語＝地域」を限定している。BTSだろうが日本の演歌だろうが一括りだ。BTSの韓国語の楽曲が「アジアン・ポップ」賞の対象となるのは理解の余地がある。しかし、たとえBTSが英語でリリースして米国でヒットしても、審査員に「『アジア・ポップ』賞を与えるからいいだろう」というフィルターを1つ余分に与えるのはやはり疑問が残る。



しかもハーヴェイ氏の声明は「アジアン・ポップ」部門の設立が公表されてから1カ月後のもの。設立当初から「分断ではなく拡大」と説明していたものではない。BTSの“ボイコット”を受けて、取り繕うように発表したとみられる。声明の中の「目覚ましい成長（extraordinary growth）」というワードには、まるで「低かったアジアの音楽レベルや市場が欧米レベルに育った」と上から目線で捉えているようにも見える。



BTSは先日、音楽は「地域や言語」で区別されるべきではないとして、最新アルバム「ARIRANG」からの作品をグラミー賞にエントリーしないことをメンバーがそれぞれのSNSで発表していた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）