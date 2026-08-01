ほぼ混ぜるだけ！タンパク質50g超えのダイエットお助け絶品副菜
料理YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「梅しそササミきゅうり」のレシピ動画を公開しました。ほぼ混ぜるだけの簡単調理ながら、タンパク質が50g以上も摂れるという、ダイエットの強い味方となる一品を紹介しています。
動画の冒頭でしらっちは、「これ作っとけばダイエット中の『何食べようか問題』はほぼ解決ですね」と、このレシピの有用性をアピール。作り方は非常にシンプルで、ほぐしたササミと細切りにしたきゅうり、小口切りにしたオクラ、みょうが、大葉をボウルに入れ、梅肉や調味料を加えて混ぜ合わせるだけです。
最大のポイントは、刻んだオクラの粘り気です。しらっちは全体を混ぜ合わせながら、「このねオクラちゃんがね、しっかり混ざってくれるとね、最高のまとわり具合になってね、たまらないんですよ！」と、オクラがつなぎの役割を果たし、具材が絶妙に絡み合う様子を力説しました。
柚子胡椒と梅肉のさっぱりとした風味が食欲をそそる一皿。ダイエット中の食事としてはもちろん、お酒のおつまみや、あと一品欲しい時の副菜としても活躍しそうです。
【レシピ】
［材料］
・ささみ 4本
・きゅうり 2本
・オクラ 7本
・みょうが 3個
・大葉 10枚
・梅肉 2個
・鶏ガラ 小さじ1/2
・柚子胡椒 小さじ1
・ごま油 大さじ1
・ごま 適量
［作り方］
1. ささみは火を通してほぐしておく。
2. きゅうりは千切り、オクラは小口切り、みょうがは粗みじん切り、大葉は細切りにする。梅肉は叩いてペースト状に潰す。
3. ボウルにささみ、きゅうり、オクラ、みょうが、大葉を入れる。
4. 梅肉、鶏ガラ、柚子胡椒、ごま油をボウルに加える。
5. オクラの粘り気で全体がまとまるように、トングでしっかりと混ぜ合わせる。
6. お皿に大葉を敷いて盛り付け、仕上げにごまを適量振りかけて完成。
動画の冒頭でしらっちは、「これ作っとけばダイエット中の『何食べようか問題』はほぼ解決ですね」と、このレシピの有用性をアピール。作り方は非常にシンプルで、ほぐしたササミと細切りにしたきゅうり、小口切りにしたオクラ、みょうが、大葉をボウルに入れ、梅肉や調味料を加えて混ぜ合わせるだけです。
最大のポイントは、刻んだオクラの粘り気です。しらっちは全体を混ぜ合わせながら、「このねオクラちゃんがね、しっかり混ざってくれるとね、最高のまとわり具合になってね、たまらないんですよ！」と、オクラがつなぎの役割を果たし、具材が絶妙に絡み合う様子を力説しました。
柚子胡椒と梅肉のさっぱりとした風味が食欲をそそる一皿。ダイエット中の食事としてはもちろん、お酒のおつまみや、あと一品欲しい時の副菜としても活躍しそうです。
【レシピ】
［材料］
・ささみ 4本
・きゅうり 2本
・オクラ 7本
・みょうが 3個
・大葉 10枚
・梅肉 2個
・鶏ガラ 小さじ1/2
・柚子胡椒 小さじ1
・ごま油 大さじ1
・ごま 適量
［作り方］
1. ささみは火を通してほぐしておく。
2. きゅうりは千切り、オクラは小口切り、みょうがは粗みじん切り、大葉は細切りにする。梅肉は叩いてペースト状に潰す。
3. ボウルにささみ、きゅうり、オクラ、みょうが、大葉を入れる。
4. 梅肉、鶏ガラ、柚子胡椒、ごま油をボウルに加える。
5. オクラの粘り気で全体がまとまるように、トングでしっかりと混ぜ合わせる。
6. お皿に大葉を敷いて盛り付け、仕上げにごまを適量振りかけて完成。
YouTubeの動画内容
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