【Amazonタイムセール祭り】アクエリアスや水、お茶などのボトル飲料が最大57%OFFに

Amazonでは「Fashon×夏休みタイムセール祭り」が8月2日（日）まで開催中です。今回はセール対象商品の中から飲料をご紹介。暑さが厳しい季節、ストックしておけばお出かけ時にも活躍しますよ。

【冷凍できる】スポーツ後の水分補給に欠かせない。アクエリアス 24本セット

必要な水分とミネラルを補給。ゼロカロリーの「アクエリアス ゼロ」

「い・ろ・は・す 天然水」のラベルレスボトル

強めの炭酸ガスで爽快な味わい。「ウィルキンソン タンサン」

ランチタイムや外出先での気分転換に。「爽健美茶」

カフェインゼロで、子どもから大人まで飲めるアサヒの「十六茶」

濃い旨みと香りが楽しめる「機能性表示食品 綾鷹 濃い緑茶」

急須でいれたような香りと旨み。コカ・コーラの「綾鷹」

香ばしくて、後味すっきり。「やかんの麦茶」

血中コレステロールが気になる方に。カゴメのトマトジュース

ゴクゴク飲めて、すっきり後味。「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 無糖」

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ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

※上記の商品情報は記事公開時のものです。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください

※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

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