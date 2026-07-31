【Amazonタイムセール祭り】アクエリアスや水、お茶などのボトル飲料が最大57%OFFに
Amazonでは「Fashon×夏休みタイムセール祭り」が8月2日（日）まで開催中です。今回はセール対象商品の中から飲料をご紹介。暑さが厳しい季節、ストックしておけばお出かけ時にも活躍しますよ。

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【冷凍できる】スポーツ後の水分補給に欠かせない。アクエリアス 24本セット


アクエリアス(AQUARIUS)

[熱中症対策] アクエリアス エアーボトル 500ml PET ×24本 [冷凍兼用]

2,300円 → 1,872円（19%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


アクエリアス(AQUARIUS)

[熱中症対策] アクエリアス 500ml PET ラベルレス ×24本 [冷凍兼用]

2,318円 → 1,872円（19%オフ）

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必要な水分とミネラルを補給。ゼロカロリーの「アクエリアス ゼロ」


アクエリアス(AQUARIUS)

[熱中症対策] アクエリアス ゼロ 500ml PET ×24本

2,491円 → 1,872円（25%オフ）

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「い・ろ・は・す 天然水」のラベルレスボトル


い・ろ・は・す（I LOHAS）

【Amazon.co.jp限定】 い・ろ・は・す 2L PET ラベルレス ×8本

1,112円 → 1,001円（10%オフ）

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い・ろ・は・す（I LOHAS）

い・ろ・は・す ラベルレス 560ml × 24本 水 天然水

2,127円 → 1,651円（22%オフ）

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強めの炭酸ガスで爽快な味わい。「ウィルキンソン タンサン」


ウィルキンソン

ウィルキンソン タンサン ラベルレスボトル 炭酸水 500ml×24本 Amazon限定ブランド| アサヒ飲料| MS＋B

2,291円 → 1,898円（17%オフ）

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ランチタイムや外出先での気分転換に。「爽健美茶」


爽健美茶

コカ・コーラ 爽健美茶 600mlPET×24本

3,629円 → 1,882円（48%オフ）

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カフェインゼロで、子どもから大人まで飲めるアサヒの「十六茶」


十六茶

アサヒ飲料 十六茶 ラベルレスボトル 660ml×24本 お茶| ノンカフェイン

2,308円 → 1,638円（29%オフ）

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濃い旨みと香りが楽しめる「機能性表示食品 綾鷹 濃い緑茶」


綾鷹

コカ・コーラ 綾鷹 濃い緑茶 525mlPET 24本 機能性表示食品

2,352円 → 1,782円（24%オフ）

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急須でいれたような香りと旨み。コカ・コーラの「綾鷹」


綾鷹

コカ・コーラ 綾鷹 525mlPET×24本

3,881円 → 1,663円（57%オフ）

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綾鷹

コカ・コーラ 綾鷹 ラベルレス 525ml PET ×24本

2,300円 → 1,663円（28%オフ）

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香ばしくて、後味すっきり。「やかんの麦茶」


爽健美茶

コカ・コーラ やかんの麦茶 from 爽健美茶 ラベルレス 650mlPET×24本

2,016円 → 1,653円（18%オフ）

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爽健美茶

【Amazon.co.jp限定】 やかんの麦茶 from 爽健美茶 2L PET ラベルレス ×8本

1,664円 → 14円（15%オフ）

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爽健美茶

コカ・コーラ やかんの麦茶 from 爽健美茶 650mlPET×24本

2,009円 → 1,653円（18%オフ）

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血中コレステロールが気になる方に。カゴメのトマトジュース


カゴメ

カゴメ トマトジュース 食塩無添加 200ml紙パック×24本 機能性表示食品| リコピン| GABA| 血圧| 善玉コレステロール

2,670円 → 2,182円（18%オフ）

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ゴクゴク飲めて、すっきり後味。「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 無糖」


Nescafe

ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 無糖 900ml×12本 ペットボトル| ラベルレス| アイスコーヒー| ブラックコーヒー

2,333円 → 1,883円（19%オフ）

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その他のおすすめ商品


Bioré

Bioré ビオレUV アクアリッチ ウォータリーエッセンス 100g 日焼け止め SPF50 【Amazon.co.jp限定】

1,320円 → 1,042円（21%オフ）

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キレイキレイ

キレイキレイ [医薬部外品] 薬用 泡ハンドソープ シトラスフルーティの香り 詰め替え 大容量サイズ 1760ml 殺菌

1,300円 → 1,118円（14%オフ）

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スキンアクア

スキンアクア(SKIN AQUA) 50+ スーパーモイスチャージェル ポンプ 140g

1,375円 → 780円（43%オフ）

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アネッサ(ANESSA)

【アネッサ】UV スキンケアミルク NA（60mL）/日焼け止め/パーフェクトUV/SPF50+ PA++++/顔 体用/さらさら ミルク

2,944円 → 2,120円（28%オフ）

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ニベア

ニベアUV ディープ プロテクト & ケア ジェル 80g SPF50+ / PA++++ 〈 予防美容(日やけによるシミ・そばかすを防ぐ)ができる美容ケアUV 〉

1,078円 → 835円（23%オフ）

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