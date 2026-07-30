28日に熊本県で発生した最大震度7の地震を受け、発信を控えていたアーティストやアイドルグループが、公式SNSの更新を順次再開すると発表した。

乃木坂46は公式Xで「この度の熊本県で発生した地震により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。皆様の安全と一日も早い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます」とコメント。「公式アカウントやメンバーのSNS等の更新につきましては、順次再開させていただきます」と報告した。坂道グループの櫻坂46、日向坂46も同様に、被災者への見舞いとともにSNS更新を順次再開する方針を示した。

また、HYBE JAPAN AUDITIONも「被災された皆様、ならびにそのご家族・関係者の皆様に、心よりお見舞い申し上げます」とした上で、「今後のSNS更新につきましては、状況を見極めつつ順次再開させていただきます」と発表した。Stray Kidsも「一部のコンテンツ公開・お知らせ等につきまして見合わせておりましたが、順次公開させていただきます」とした。

さらに、NiziUも「一部のコンテンツ公開・お知らせ等につきまして見合わせておりましたが、順次公開させていただきます」と報告。「皆様のご無事と、一日も早く平穏な生活が戻りますことを心よりお祈り申し上げます」と被災地へメッセージを送った。

熊本地震の発生後は、多くの芸能事務所やアーティストがSNS投稿やコンテンツ公開を一時見合わせていたが、被災状況を見極めながら通常の情報発信を再開する動きが広がっている。