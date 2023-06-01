タイの呪物専門店へ潜入した中山功太が、店主から手渡された人形の恐怖と、そこに込められた意味を明かした。

【映像】赤ちゃん人形を渡され…タイの呪物店＆店長（写真あり）

7月29日に放送されたバラエティ番組『ドーピングトーキング2』（ABEMA）では、MCの粗品（霜降り明星）をはじめ、中山功太、街裏ぴんく、谷拓哉（パンプキンポテトフライ）がスタジオに集結した。本番組は芸人たちが己の話術で、度を超えた強烈な実体験を初出しのエピソードトークとして披露する番組である。

日本以上にヤバい心霊国、タイへ赴いた中山功太。怪談師であり呪物に関しても詳しい「都市ボーイズ」のはやせやすひろ氏にアドバイスを受け、バンコクの呪物マーケットを目指すことに。現地のコーディネーターから「呪物でしたらもっとヤバいところありますよ」と勧められ、その呪物店がある場所に向かうと、そこは普通の商業施設の3階にある長年呪物を取り扱う専門店だった。

呪物についての知識が豊富な店長・ジョー・ジョーさんは、「クマントーン」を扱っているという。「クマントーン」とはタイに伝わるお守りで、かつては遺体に金箔をまぶして作られていたというもの。現在は違法となっているが、今はお坊さんが念を入れた証明書が付いたものもあり、現地では願掛けのお守りとして扱われているそうだ。

特別に鍵がかかった部屋へ通された中山は、ジョー・ジョーさんから「ちょっとこれ持ってごらんなさい」と子供が遊ぶような「赤ちゃん人形」を手渡された。それを持った瞬間、重さなどは想定の範囲だったにも関わらず、中山は「両腕の鳥肌が止まらなかった」と不気味さを体感。「これ中に何が入ってるんですか？」と尋ねると、ジョー・ジョーさんは少し間を置いたあと、「あなたが入っていると思うものは多分入っていると思います」と不敵な告白をし、スタジオを震撼させた。