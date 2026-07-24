“りくりゅう” 三浦璃来＆木原龍一、初の冠ラジオ番組が決定 オフタイムの過ごし方、今後の活動についてトーク展開 TOKYO FMが発表
TOKYO FMは24日、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで日本人ペア初となる金メダルを獲得した“りくりゅうペア”の三浦璃来＆木原龍一の初の冠ラジオ番組『三浦璃来・木原龍一 りくりゅうのふたりごと』をJFN全国38局ネットで8月23、30日の2週にわたって放送すると発表した。
【写真】「爽やか！」「新鮮でかわいい」りくりゅうペアの貴重なゆかた姿
番組では、今夏のアイスショー「DESTINY」の舞台裏エピソードや、スケートリンクを離れたオフタイムの過ごし方、好きな音楽、今後の活動についてなどのトークを放送する。さらに、リスナーから寄せられたメッセージや悩み、質問にも答える。
放送は8月23、30日で、それぞれ午前10時から30分間流れる。TOKYO FMの村田睦アナウンサーが進行役を務める。
【写真】「爽やか！」「新鮮でかわいい」りくりゅうペアの貴重なゆかた姿
番組では、今夏のアイスショー「DESTINY」の舞台裏エピソードや、スケートリンクを離れたオフタイムの過ごし方、好きな音楽、今後の活動についてなどのトークを放送する。さらに、リスナーから寄せられたメッセージや悩み、質問にも答える。
放送は8月23、30日で、それぞれ午前10時から30分間流れる。TOKYO FMの村田睦アナウンサーが進行役を務める。