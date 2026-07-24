『アイドルマスター ミリオンライブ！』ギネス世界記録認定 52週連続CD発売の異例企画
人気コンテンツ『アイドルマスター ミリオンライブ！』（ミリマス）全52人のアイドルそれぞれが歌唱するソロコレクションCDを、52週連続で52枚リリースする企画「SPECIAL SOLO RECORDS」が、7月15日をもって全商品の発売が完了したことを受け、ギネス世界記録に認定された。記録名は「音楽アーティストが同一楽曲の異なるバージョンをCDで連続リリースした最多週数」(Most consecutive weeks to release a version of the same music on a CD by a music act)で、2025年7月23日〜2026年７月15日の間、約1年間毎週途切れることなくCDを発売し続けるという前代未聞のプロジェクトを成し遂げた。
【画像】『アイドルマスター ミリオンライブ！』ギネス記録認定のビジュアル
全CD共通で、「Brand New Theater!」「UNION!!」「Flyers!!!」「Glow Map」「Harmony 4 You」「夢にかけるRainbow」「Crossing!」「グッドサイン」「7Days A Week!!」と、アプリゲーム『アイドルマスター ミリオンライブ！ シアターデイズ』が始まってからの周年記念楽曲9曲が収録されたCDとなっており、前代未聞の挑戦で話題になっていた。
また、ギネス世界記録達成を記念したイベントが10月25日に開催されることが決定し、同コンテンツから、中村繪里子(天海春香役)、若林直美(秋月律子役)、山崎はるか(春日未来役)、諏訪彩花(徳川まつり役)、山口立花子(百瀬莉緒役)、末柄里恵(豊川風花役)が登壇予定。イベントには、「SPECIAL SOLO RECORDS」各CDに封入されているシリアルコードから応募が可能で、抽選で選ばれた100人が参加でき、イベントの参加者には名前入り公式参加認定証も授与される予定となっている。
『アイドルマスター ミリオンライブ！』は、2013年に『アイドルマスター』シリーズのソーシャルゲームとして誕生し、アプリゲーム『アイドルマスター ミリオンライブ！ シアターデイズ』でリリースされている「ゲーム原作」のコンテンツ。プレイヤーはプロデューサーとなり、765プロダクション所属の個性豊かな52人のアイドル達とともに、トップアイドルを目指す内容で、2023年2月には10周年を迎え、ゲームのみならず、アニメ、グッズ、音楽、ライブイベント、ラジオなど幅広い領域においてクロスメディア展開されている。
全CD共通で、「Brand New Theater!」「UNION!!」「Flyers!!!」「Glow Map」「Harmony 4 You」「夢にかけるRainbow」「Crossing!」「グッドサイン」「7Days A Week!!」と、アプリゲーム『アイドルマスター ミリオンライブ！ シアターデイズ』が始まってからの周年記念楽曲9曲が収録されたCDとなっており、前代未聞の挑戦で話題になっていた。
また、ギネス世界記録達成を記念したイベントが10月25日に開催されることが決定し、同コンテンツから、中村繪里子(天海春香役)、若林直美(秋月律子役)、山崎はるか(春日未来役)、諏訪彩花(徳川まつり役)、山口立花子(百瀬莉緒役)、末柄里恵(豊川風花役)が登壇予定。イベントには、「SPECIAL SOLO RECORDS」各CDに封入されているシリアルコードから応募が可能で、抽選で選ばれた100人が参加でき、イベントの参加者には名前入り公式参加認定証も授与される予定となっている。
『アイドルマスター ミリオンライブ！』は、2013年に『アイドルマスター』シリーズのソーシャルゲームとして誕生し、アプリゲーム『アイドルマスター ミリオンライブ！ シアターデイズ』でリリースされている「ゲーム原作」のコンテンツ。プレイヤーはプロデューサーとなり、765プロダクション所属の個性豊かな52人のアイドル達とともに、トップアイドルを目指す内容で、2023年2月には10周年を迎え、ゲームのみならず、アニメ、グッズ、音楽、ライブイベント、ラジオなど幅広い領域においてクロスメディア展開されている。
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