日本サッカー協会は23日に都内で理事会を開き、日本代表の森保一監督（57）の続投を承認した。来年1〜2月のアジア杯サウジアラビア大会までの異例の短期契約となる。来年3月からは28年ロサンゼルス五輪を目指すU―21日本代表監督の大岩剛氏（54）が兼任することも決議。W杯後初の国際Aマッチ週間となる9、10、11月シリーズはウルグアイ、エクアドル、ペルーなど南米勢と最大6連戦を実施することも判明した。

日本協会が森保監督と異例となる半年間の契約延長を正式発表した。理事会では理事15人全員が出席し、森保監督のアジア杯までの続投と来年3月からの現U―21日本代表の大岩監督の兼務を決議。森保監督はきょう24日に都内で会見に臨む。理事会後に会見した湯川和之専務理事は「明日の会見で詳細はご説明させていただきたい。私からのご説明は差し控えさせていただきたい」と繰り返した。

関係者によると、既にコーチ陣にも半年間の契約延長を打診済みで現体制でアジア杯に臨む可能性が高い。再出発の舞台となる9、10月の国際Aマッチ週間は南米勢と連戦を行うことが判明した。今年から秋の国際Aマッチ週間は9、10月が統合され、9月24日〜10月5日に4試合が実施される。ウルグアイ、エクアドル、ペルーなどと対戦する方向で調整が進んでいる。

さらに11月にはシンガポール遠征を実施し、ブラジル、パラグアイ、シンガポールとの4カ国によるトーナメント方式の親善大会に出場する。過去日本はW杯本番で南米勢に1勝1分け4敗と苦戦。W杯北中米大会でも決勝トーナメント1回戦でブラジルに敗れて32強に終わった。日本協会は最大で南米6連戦となるマッチメークで苦手意識を払拭して大岩氏へバトンをつなぐ青写真を描く。

W杯後、森保監督は「W杯で優勝を目指すにはポット1に入ることが重要」と語っている。現在、日本はFIFAランク17位。30年W杯は出場枠が64に拡大する流れができつつあり、1次リーグが16組になればポット1入りも現実味を帯びる。ブラジルやウルグアイ、エクアドルなどを連破して、ラスト采配となるアジア杯で4大会ぶり5度目の優勝を果たすことが、8年半に及ぶ長期政権の最終ミッションとなる。

◇森保 一（もりやす・はじめ）1968年（昭43）8月23日生まれ、長崎市出身の57歳。現役時代はMFとして広島、京都、仙台でプレー。日本代表では国際Aマッチ35戦1得点で93年ドーハの悲劇も経験。04年1月に現役を引退した。U―20日本代表コーチ、広島コーチなどを経て、12年に広島監督に就任。J1で3度の優勝に導いた。17年10月に東京五輪代表監督に就任し、18年7月からA代表の監督を兼任。21年東京五輪4強、22年W杯カタール大会16強。日本史上最多の国際Aマッチ107試合を指揮。