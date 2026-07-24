「自分を何だと思っているんだ」日本代表FWの発言にサポーターが怒り「シーズンの４分の３でどれだけひどかったかを思い出すべきだ」
移籍を望むなら、クラブの要求額が低いに越したことはない。だが、応援するサポーターからすれば、少しでも移籍金が高くなることを望むのは当然だろう。
この夏、セルティックからの移籍が濃厚とされる前田大然。ワールドカップでの戦いを終えた選手は先日、日本のメディアで市場価値について問われ、「もっと下げてほしい」と答えた。移籍しやすくなるからだ。
しかし、この発言はセルティックの一部ファンから不評を買った。『Football Insider』によると、サポーターからは前田を批判する声があがっている。
「彼は契約下にある。誰も契約を無理強いしたわけではない。彼がサインしたんだ。黙って、シーズンの４分の３でどれだけひどかったかを思い出すべきだ」
「マエダのことは大好きだ。でも、ダメだよ。彼は素晴らしい選手なんだから、金額は高くなる。イングランドのクラブが望んでいるなら、（適切な額を）払え。セルティックにとどめればいい」
「オレたちの問題じゃない。価値に見合う額を払え。素晴らしい選手だし、申し訳ないけどね。でもだからこそ、似たようなクオリティの代わりの選手を獲得できるようにする必要がある」
「自分を何だと思っているんだ。首脳陣に要求額を下げてくれなんて。少なくとも2000〜2500万ポンド（約44億〜55億円）とか、それ以上が欲しいところだろう。気に入らないなら我慢しろよ」
「移籍希望は分かるが、安売りしてまで実現させるべきじゃない。1000万ポンド（約2200万円）だなんて。契約が残り１年あり、全盛期の選手だ。彼らは１億ポンドとかを何でもないかのように使っているんだから、それほど多くを求めているわけじゃないだろう」
その後、イプスウィッチとセルティックが最大1000万ポンドで合意したとも報じられている前田。セルティックのサポーターは、取引内容や前田が移籍することをどう受け止めたのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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この夏、セルティックからの移籍が濃厚とされる前田大然。ワールドカップでの戦いを終えた選手は先日、日本のメディアで市場価値について問われ、「もっと下げてほしい」と答えた。移籍しやすくなるからだ。
しかし、この発言はセルティックの一部ファンから不評を買った。『Football Insider』によると、サポーターからは前田を批判する声があがっている。
「彼は契約下にある。誰も契約を無理強いしたわけではない。彼がサインしたんだ。黙って、シーズンの４分の３でどれだけひどかったかを思い出すべきだ」
「マエダのことは大好きだ。でも、ダメだよ。彼は素晴らしい選手なんだから、金額は高くなる。イングランドのクラブが望んでいるなら、（適切な額を）払え。セルティックにとどめればいい」
「オレたちの問題じゃない。価値に見合う額を払え。素晴らしい選手だし、申し訳ないけどね。でもだからこそ、似たようなクオリティの代わりの選手を獲得できるようにする必要がある」
「自分を何だと思っているんだ。首脳陣に要求額を下げてくれなんて。少なくとも2000〜2500万ポンド（約44億〜55億円）とか、それ以上が欲しいところだろう。気に入らないなら我慢しろよ」
「移籍希望は分かるが、安売りしてまで実現させるべきじゃない。1000万ポンド（約2200万円）だなんて。契約が残り１年あり、全盛期の選手だ。彼らは１億ポンドとかを何でもないかのように使っているんだから、それほど多くを求めているわけじゃないだろう」
その後、イプスウィッチとセルティックが最大1000万ポンドで合意したとも報じられている前田。セルティックのサポーターは、取引内容や前田が移籍することをどう受け止めたのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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