¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥®¡¢¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡§¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Ë¥åー¡¦¥Ç¥¤¡Ù´Õ¾Þ¸å¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ´¿À¼ ¨¡ ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î½é¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¥×¥í¥Ç¥åー¥µー
ÁêÅö¤Ê¼«¿®ºî¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¼ÒÄ¹¤Î¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥®¤È¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î¥¨¥¤¥ßー¡¦¥Ñ¥¹¥«¥ë¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡§¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Ë¥åー¡¦¥Ç¥¤¡Ù¤Î´ÆÆÄÊÔ½¸ÈÇ¤ò´Õ¾Þ¤·¡¢»×¤ï¤ºÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ´¿À¼¤ò¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÊÆ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¡¢Ìó30Ê¬´Ö¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿µ¼Ô¤¬¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¡¢´°À®¤·¤¿±Ç²è¤¬Åö½é¤ÎÁÛÁü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤È¼ÁÌä¡£¥Ñ¥¹¥«¥ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥®¤È¤È¤â¤Ë´ÆÆÄÊÔ½¸ÈÇ¤ò¸«¤¿ºÝ¤ÎÈ¿±þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¼Â¤ò¸À¤¦¤È¡¢´ÆÆÄÊÔ½¸ÈÇ¤ò¸«½ª¤¨¤¿¸å¡¢¥±¥ô¥£¥ó¤È»ä¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ´¿À¼¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Û¤É¥Ç¥¹¥Æ¥£¥ó¡Ê¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¯¥ì¥Ã¥È¥ó´ÆÆÄ¡Ë¤ÏÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡×
¥È¥à¡¦¥Û¥é¥ó¥ÉÈÇ¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡×¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢Á°3ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥ï¥Ã¥Ä¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¡Ø¥·¥ã¥ó¡¦¥Áー¡¿¥Æ¥ó¡¦¥ê¥ó¥°¥¹¤ÎÅÁÀâ¡Ù¡Ê2021¡Ë¤Î¥Ç¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¯¥ì¥Ã¥È¥ó¤¬´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó±Ç²è¤ò¶¦¤ËÀ½ºî¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥¤¥®¤È¥Ñ¥¹¥«¥ë¤¬¡¢Â·¤Ã¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤Û¤É¤ÎÈ¿±þ¤ò¼¨¤¹¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢¿·´ÆÆÄ¤Ø¤Î¿®Íê¤ÈºîÉÊ¤Î´°À®ÅÙ¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤¼«¿®¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¥Ñ¥¹¥«¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¡Ö¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡×¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¡¢²áµî3ºî¤Ç¤Ï¤¢¤¨¤ÆÍÞ¤¨¤Æ¤¤¿É½¸½¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Õ¥¡¥¤¥®¤â¡¢¥¯¥ì¥Ã¥È¥ó´ÆÆÄ¤¬¥³¥ß¥Ã¥¯¤äPlayStation¤Î¥²ー¥àºîÉÊ¤«¤éÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¤Î±ÇÁüÉ½¸½¤Ë¿·¤¿¤ÊÍ×ÁÇ¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢Á°ºî¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡§¥Îー¡¦¥¦¥§¥¤¡¦¥Ûー¥à¡Ù¡Ê2021¡Ë¤«¤é4Ç¯¸å¡£°¦¤¹¤ë¿Í¡¹¤Îµ²±¤«¤é¼«¤é¤ÎÂ¸ºß¤ò¾Ã¤·¤¿¥Ôー¥¿ー¡¦¥Ñー¥«ー¤Ï¡¢¸ÉÆÈ¤ËÊë¤é¤·¤Ê¤¬¤é¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÎÈÈºá¤ÈÀï¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤Î½Å°µ¤¬Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¿ÈÂÎÅªÊÑ°Û¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Ê¤«¡¢³¹¤Ç¤ÏÉÔ²Ä²ò¤ÊÈÈºá¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
½Ð±é¼Ô¤Ë¤Ï¥È¥à¡¦¥Û¥é¥ó¥É¡¢¥¼¥ó¥Ç¥¤¥ä¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥Ð¥¿¥í¥ó¤Î¤Û¤«¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥·¥ãーÌò¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ðー¥ó¥µ¥ë¡¢¥Ï¥ë¥¯Ìò¤Î¥Þー¥¯¡¦¥é¥Õ¥¡¥í¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Þ¥ó¥É¡¢¥È¥é¥á¥ë¡¦¥Æ¥£¥ë¥Þ¥ó¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
±Ç²è¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡§¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Ë¥åー¡¦¥Ç¥¤¡Ù¤Ï2026Ç¯7·î31Æü¡¢ÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¡£
Source: