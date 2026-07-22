NISA¤Î¤¿¤á¤Ë²á¾ê¤ÊÀáÌó¡¡Ï·¸å¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤Î¤Ï¤º¤¬À¸³è¤ò°µÇ÷
2014Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¾¯³ÛÅê»ñÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡ÊNISA¡Ë¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò¤á¤°¤ê¡¢Åê»ñ¶È³¦¤Î°ìÉô¤Ç¡¢¤¢¤ë¸½¾Ý¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Åê»ñ¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸³è¤òÀÚ¤êµÍ¤á¡¢Åê»ñ¤Ë»È¤¦ÈñÍÑ¤òÇ±½Ð¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÁ°¤Ë¹ÔÀ¯½èÊ¬¤Î´«¹ð¡¡¤½¤ì¤Ç¤âmoomoo¾Ú·ô¤¬ÀëÅÁ¤òÂ³¤±¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤Ï
NISA¸ýºÂ¤ò³«Àß¤¹¤ë¤È¡¢¾å¾ì³ô¤Ê¤É¤ËÅê»ñ¤Ç¤¤ë¡ÖÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¡×¤Ë240Ëü±ß¡¢¼ç¤ËÅê»ñ¿®Â÷¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¡×¤Ë120Ëü±ß¤òÅê»ñ¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ÎÏÈ¤Ï1Ç¯¤´¤È¤ËÉÕÍ¿¤µ¤ì¡¢Í¾¤Ã¤¿Ê¬¤ÏÍâÇ¯¤Ë·«¤ê±Û¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Áá¤¯Åê»ñÏÈ¤òËä¤á¤Æ¾¯¤·¤Ç¤âÅê»ñ¤ÇÆÀ¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
NISA¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï2014Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡£³ô¼°¤ÎÇäÇã¤Ê¤É¤ÇÍø±×¤¬½Ð¤¿ºÝ¤Ë²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ëÌó20¡ó¤ÎÀÇ¶â¤òÌÈ½ü¤·¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤Î·ÁÀ®¤Ê¤É¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¹ñ¤¬¸å²¡¤·¤·¤¿À©ÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¡Ö°ìÈÌNISA¡×¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆNISA¡×¤Î¤É¤Á¤é¤«¤·¤«Áª¤Ù¤º¡¢°ìÈÌNISA¤ÏÅê»ñ¤«¤é5Ç¯¤¬·Ð²á¤¹¤ë¤È²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ëÄÌ¾ï¤Î¸ýºÂ¤Ø°Ü´É¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢À©ÅÙ¤ÎÉÔ½½Ê¬¤µ¡¢ÉÔÊØ¤µ¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£
¸½ºß¤ÎÀ©ÅÙ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï2024Ç¯¡£¡ÖÃùÃß¤«¤éÅê»ñ¤Ø¡×¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¤ò·Ç¤²¤¿´ßÅÄÀ¯¸¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÀ©ÅÙ²þÀµ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ç¯´Ö360Ëü±ß¤â¤ÎÅê»ñÏÈ¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬·ë²ÌÅª¤Ë¡Ö²á¾ê¤ÊÀáÌó¤ÈÅê»ñ¡×¤ò¹Ô¤¦¿Í¤òÁý¤ä¤¹°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÀáÌó¤·¤Æ¸µËÜ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢Åê»ñ¤Ë»È¤¦¤È¤¤¤¦ÊýË¡¼«ÂÎ¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Åê»ñ·ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö·ðÌó¤ÎÎ®µ·¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤¯¤é¤Þ»á¤Ï¡¢¿©Èñ¡¢ÄÌ¿®Èñ¡¢²ÈÄÂ¤Ê¤É¤Î³ÆÊ¬Ìî¤ÇÀáÌó¤òÅ°Äì¤·¡¢Åê»ñ»ñ¶â¤òÇ±½Ð¡£32ºÐ¤Ë¤·¤Æ1²¯±ß¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤òÃ£À®¤·¤¿¡£20Ç¯¤Ç»ñ»º¤¬1²¯±ß¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤È¤¤¤¦X¡ÊµìTwitter¡Ë¥æー¥¶ー¤ÎÀäÂÐ»Å»ö¼¤á¤ë¥Þ¥ó»á¤â¡¢Ç¼Æ¦¤´ÈÓ¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÁÁÇ¤Ê¿©À¸³è¤òÂ³¤±¤¿¤³¤È¤Çºâ¤òÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Î¾¼Ô¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Á´À¤³¦¤Î¾å¾ì³ô¼°¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡Ö¥ªー¥ë¥«¥ó¥È¥êー¡×¤Ê¤É¡¢¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñ¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤ëÊ¬»¶Åê»ñ·Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë»ñ¶â¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£¤À¤¬¡¢SBI¾Ú·ô¤¬¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ëNISAÏÈ¤Î¡Ö½µ´ÖÇãÉÕ¶â³Û¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤³¤Î´ðËÜ¤«¤é°ïÃ¦¤·¤¿¸½¾Ý¤ò¸«¤«¤±¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
NISA¤Î´Ö°ã¤Ã¤¿»È¤¤Êý
7·î13Æü¤«¤é17Æü¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿ÇãÉÕ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢´ë¶È¤Î¥¥ª¥¯¥·¥¢¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ä¥Õ¥¸¥¯¥é¤¬¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¥ª¥¯¥·¥¢¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï6·î22Æü¤Ë1³ô112700±ß¤Þ¤ÇÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¤¬¡¢7·î21Æü¤Ë¤Ï°ì»þÈ¾ÃÍ°Ê²¼¤Î51370±ß¤Þ¤Ç²¼Íî¡£¥Õ¥¸¥¯¥é¤â5·î°Ê¹ß1³ô3888±ß¤«¤é7933±ß¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¡¢Èó¾ï¤ËÃÍÆ°¤¤Î¹Ó¤¤Å¸³«¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÁÆ¬¤Ç¿¨¤ì¤¿¤È¤ª¤ê¡¢NISA¤ÎÀµ¼°Ì¾¾Î¤Ï¾¯³ÛÅê»ñÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤È¤¤¤¦¡£¾®¤µ¤Ê»ñ¶â¤Ç¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÅê»ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢»ñ»º·ÁÀ®¤ò¹Ô¤¦¼êË¡¤òÌ¾Á°¤Ë¹þ¤á¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢ÃÍÆ°¤¤¬·ã¤·¤¤È¾Æ³ÂÎÌÃÊÁ¡¢·ã¤·¤¯»ñ¶â¤¬½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ø»ñ¶â¤òÎ®Æþ¤µ¤»¡¢Íø±×¤òÁÀ¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢NISA¤ÎËÜÍè¤ÎÌÜÅª¤ËÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀáÌó¤ò½Å¤Í¤ÆNISAÏÈ¤ËÅêÆþ¤Ç¤¤ë»ñ¶â¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤â¡¢Åê»ñÀè¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ÐÂ»¼º¤Ð¤«¤ê¤¬È¯À¸¤·¡¢ÀáÌóÀ¸³è¤ò±ä¡¹¤ÈÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£°ì²áÀ¤Î¥Öー¥à¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Àµ¤·¤¤Åê»ñÀè¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£