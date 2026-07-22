「可能性15％」でも消えない鈴木誠也のトレード説――デッドラインを前に交差する各球団の思惑

「右の強打の外野手」を求める球団は多い。果たして鈴木の去就は…(C)Getty Images

トレード・デッドライン（米東部時間8月3日午後6時）まで2週間を切った。各球団の思惑が交差し、さまざまな憶測がメディアを賑わせる中、鈴木誠也（カブス）にもトレードの噂が出ている。

【動画】「バナナ100本食べます」の珍回答で話題をさらった鈴木誠也の2戦連続15号ソロを見る

7月20日（現地時間）終了時点で、カブスは56勝44敗でナショナル・リーグ中地区2位、ワイルドカード1位とプレーオフ圏内にいる。そんなチームが打線の中軸を担う主力打者を放出するとはにわかには考えにくい。実際にトレードに出される可能性は、少なくとも現時点では決して高くはないだろう。ちなみに、7月上旬に『ESPN』が発表したトレード候補ランキングでは鈴木は13位、トレード成立の可能性は「15％」となっている。

だが同時に、まったくの絵空事ともいえないことも事実だ。

現在、カブスは投手陣に故障者が続出しており、先発・ブルペンともに層が薄い。また、支配力のある投手が不足している点も悩みで、チーム全体の奪三振率7.88はリーグ11位、被本塁打率1.56は同ワースト。現状の布陣では、何とかレギュラーシーズンを乗り切ったとしてもプレーオフで勝ち抜くのは難しい状況だ。

一方、フィリーズ、マリナーズ、パドレス、レイズのように外野陣の攻撃力不足に苦しんでいるコンテンダーも少なくない。マリナーズとレイズは先発投手陣、パドレスはリリーフ陣が充実しており、お互いの弱点を補い合うようなトレードが成立しても決して不思議はない。