サッカー日本代表MF中村敬斗（25＝スタッド・ランス）が21日までにスポニチ本紙の単独インタビューに応じた。19日に閉幕した26年W杯北中米大会を振り返り、見据える今後、注目される移籍、変わらぬスタンスなど今の思いの全てを語った。（取材・構成 飯間 健）

――初めてのW杯を終えた今、改めて振り返って。個人としては1得点1アシストと結果を残した。

「全然、達成感はないです。チーム全員が本気で優勝を目指していたので、悔しいですよね。得点に関与できたとはいえ、例えば（決勝トーナメント1回戦）ブラジル戦でも“自分はもっと何かができたんじゃないか”という思いが消えません。やりきれない気持ちの方が大きいです」

――23年アジア杯敗退後はカットインを生かすために「縦の突破」を磨いた。今回はどうか。

「アジア杯の方が全然やりきれず、課題が明確でした。今回は戦い方とかそういうところかなと感じています。あとは自分のレベルを上げること。技術面とかではなくて、日常のレベルを上げることしかないと思っています」

――現在フランス2部所属。今、世界中で「移籍」について報道されている。現時点で言えることは。

「非常に難しいのですが、結局は自分を選んでくれる、自分を必要としてくれるクラブへ行くということです。もちろん“5大リーグ”への思いはあります。いくつか話は届いていますが、その中で優先順位を付けている部分もあります」

――具体的な条件はあるか。

「チャンピオンズリーグ（CL）やヨーロッパリーグ（EL）といった、欧州のコンペティションに出場できることは大きな魅力です。ただイングランドのプレミア・リーグであれば、欧州カップ戦がなかったとしても、必ずしもそれが絶対条件とはなりません。まだ市場は本格的に動いていないですし、W杯の熱が落ち着いた8月ごろから急激に動き出すと思っています。去年もスペインクラブからオファーが届いたのは8月末。焦らず、しっかりケガなく調整しながら決めていきたいと思っています」

――これからの4年間、どう過ごすか。

「正直、4年先の遠い未来のことはまだ見ていません。日本代表に生き残り続けられるかも分からない世界です。毎日の練習、毎週の試合、そこで自分のレベルをどれだけ上げられるか。目の前のことに集中。そうすれば、おのずと道は見えてくると信じています」

――常に「目の前のことに集中する」というスタンス。その原点は。

「21年2月に加入した、オーストリア2部ジュニオールでの経験が非常に大きいです。それまではビジョンを描きすぎて、思い通りにいかない時に肩を落とす時があったのですが、あの苦しい時にスタンスが変わりました。“今、ここしかない”という状態を経験したことが、自分の財産になっています」

――W杯を経てインスタグラムのフォロワー数が120万人以上増えた。注目度の高まりをどう感じているか。

「この大会をきっかけに注目される機会は増えるだろうと感じています。これまで以上に日頃からレベルの高い環境でプレーしたいという思いが強くなっています」

――最後に、世界一までの距離感について。

「今回のW杯で、ブラジルに勝てる可能性はあると感じました。4年間、積み上げてきたものは無駄じゃなかった。だからといって次が約束されているわけではありませんが、チャンスはあると思っています。そう信じて、一日ずつ大事に過ごしていきたいです」

《千葉県警闇バイト加担防止広報官に就任》中村は千葉県警の闇バイト加担防止広報官に就任し、21日に柏市内で行われた委嘱式に出席した。会場には約5000人が来場。一番乗りのファンは前夜から並んでいたという人気ぶりで、制服姿で登場すると大歓声を浴びた。匿名・流動型犯罪グループ（匿流）による犯罪は後を絶たず、県警は若年層に発信力のある地元出身の中村に広報官を依頼。「闇バイトの恐ろしさを身近なものとして考えていただけたら」と呼びかけた。