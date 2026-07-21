日本代表の“超連携ゴラッソ”がFIFAワールドカップ2026の大会最優秀ゴール候補に名を連ね、ファンから驚きや称賛の声が上がった。

【映像】12／308に入った「神連携ゴラッソ」（実際の様子）

スペイン代表の16年ぶり二度目の優勝で幕を閉じたFIFAワールドカップ2026では、史上最多の104試合が行われ、総ゴール数も308を数えたなか、FIFA公式サイトでは7月21日から最優秀ゴールを決めるファン投票がスタートしている。

候補に選出された12のスーパーゴールのなかには、日本代表のゴールも含まれている。対象となったのは、スウェーデン戦（6月26日のグループステージ第3戦）の56分に見せた完璧な崩しからの得点だ。

敵陣右サイドからDF菅原由勢が斜めのクサビを入れると、MF堂安律がフリックしつつ前を向く。相手を背負ったFW上田綺世がポストプレーでボールを落とし、堂安がダイレクトで絶妙なスルーパスを供給。そこへ猛スピードで斜めに走り込んだMF前田大然が左足でピタリとトラップし、倒れ込みながらも右足でネットを揺らした。

FIFAはノミネート理由について、「卓越した連携。滑らかなパスワークと見事な動きによって、日本は今大会最高のチームゴールの一つを決めた」と、連動性の高さを絶賛している。

この「12／308」という快挙に、日本のファンもSNS上で歓喜に沸いている。「ベストゴール賞に前田大然選手のゴールがノミネートされてる！」「前田大然が入ってんのすごいな」「えっ？候補でも凄い」といった驚きや喜びの声が相次いだ。

また、見事なパスワークからの得点だっただけに、「たしかにあれは美しい流れのゴールだった」「崩しの綺麗さで入ったか」とその質の高さを改めて称賛する声も多数。「派手でスーパーなゴールが並ぶ中、ディフェンスラインに入り込み着実にゴールを決めるDAIZEN MAEDAがノミネートされているの『匠』って感じで、サムライ味があって好きだな」というユニークな視点からのコメントや、「受賞できたらこんなに素晴らしいことはないです」と吉報を待ち望む声も寄せられている。

なお、大会最優秀ゴールを決めるファン投票は、7月27日まで受け付けられている。

（FIFAワールドカップ2026）

