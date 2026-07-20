「昭和、平成の熱血教師ものや『花より男子』（TBS系）、『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』（フジテレビ系、以下『イケパラ』）などキラキラした学園ドラマが、令和ではなくなってしまいました」

【写真】松嶋菜々子と反町隆史、娘の運動会で目立たないようにするも目立つ

と嘆くのは漫画家でドラマウォッチャーのカトリーヌあやこさん。近年、学園ドラマの名作が生まれなくなったのはなぜだろうか。

カトリーヌさんは「10代の学生がテレビを見なくなったのが大前提」としつつ、

「以前と違って学園ドラマが10代の人たち向けに作られなくなったように思えます。令和のゴールデンタイムでの学園ドラマといえば『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』（日本テレビ系）、『御上先生』（TBS系）などが挙げられますが、『最高の教師〜』は先生を殺害した犯人が誰なのかという考察系、『御上先生』は教育改革について描いた作品で、大人向けの内容でした」（カトリーヌさん、以下同）

『silent』は大ヒット、いいドラマは若者でも見る

デジタル化が進んだことも要因だと分析する。

「昭和、平成では実際にツッパリやヤンキーがいて、校内暴力がありました。しかし、今ではいじめがSNS上で行われるなど可視化されなくなり、悩みの相談相手は教師ではなくAI。今の若い子は傷つきやすく、自己防衛本能が高くて踏み込んでほしくないという気持ちが強い。金八先生のように家まで押しかけることもできないし、教師が主人公の学園ドラマは作りづらいのだと思います」

それでも『花より男子』や『イケパラ』のような恋愛系はもっと作られてもいい気が。

「学園ドラマは若手俳優の登竜門的役割もあります。今、ボーイズグループがここまで盛り上がっているのですから、芸能事務所の垣根を越えて一堂に会した学園ドラマがあれば、若い子たちもきっと見ると思うんですよね。若者向けの恋愛ドラマが下火だったときに『silent』（フジテレビ系）は大ヒットしましたし、良い作品があれば若い人も見るはず」

そんな中、平成で大ヒットした反町隆史演じる熱血教師が主人公の『GTO』（カンテレ・フジテレビ系）が7月20日から放送開始。カトリーヌさんは同作に注目しているという。

「生徒役を15〜17歳限定の高校生世代に限った俳優からオーディションをして決めています。『3年B組金八先生』（TBS系）も生徒役はみんなオーディションだったんですよね。今回、どんな原石に会えるのか楽しみです」

また、反町の妻である松嶋菜々子も出演するなど、力が入っている。

「平成リバイバルがブームですし、これを機にキラキラした学園ドラマが復活してほしい。『イケパラ』の令和版もぜひ（笑）」

学園ドラマの命運を『GTO』が握っている!?

週刊女性2026年7月28日・8月4日号