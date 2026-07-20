鈴木貴雄、音楽事務所「MY FLAGMENT」設立発表 マネジメントやクリエイターの発掘・育成へ
7月15日にUNISON SQUARE GARDENを脱退した鈴木貴雄が20日、音楽事務所「MY FLAGMENT」の設立を発表した。鈴木はじめとするアーティストのマネジメントやクリエイターの発掘・育成、自らが企画・プロデュースを手掛けるライブイベント「MY FLAGMENT」の発足など、幅広い音楽事業を展開していく。
【画像】オシャレ！鈴木貴雄が設立した音楽事務所のロゴ
さらに、オンラインドラム教育サービス「DRUM SUPPS」の開始も発表。鈴木がこれまで培ってきた経験や技術をオンラインで学べる新たなサービスとして展開予定で、詳細は後日発表される。各プロジェクトの詳細は、21日より4日間連続で順次公開予定となっている。
音楽事務所「MY FLAGMENT」の設立にあたり、鈴木は自身のXにて「ファンの皆様から頂いた思いやお金をアーティストや現場スタッフに投資、循環させ、表現の質でまたお返しする事を理念とします」とコメントした。
鈴木は、UNISON SQUARE GARDENのドラマーとして22年活動。7月より音楽事務所「MY FLAGMENT」代表として、アーティストマネジメントやイベントプロデュース、コンテンツ制作など幅広い事業を展開する。ドラマーとしての演奏活動と並行し、ドラム学習サービス「DRUM SUPPS」を立ち上げ、新たな表現の形に挑戦。また、自身が主催するイベント「MY FLAGMENT」では、親和性と新しさを大切にしながら、アーティスト同士やファンとの新たな出会いを創出。音楽活動を通じて、新しい価値観の創造を目指している。
【画像】オシャレ！鈴木貴雄が設立した音楽事務所のロゴ
さらに、オンラインドラム教育サービス「DRUM SUPPS」の開始も発表。鈴木がこれまで培ってきた経験や技術をオンラインで学べる新たなサービスとして展開予定で、詳細は後日発表される。各プロジェクトの詳細は、21日より4日間連続で順次公開予定となっている。
鈴木は、UNISON SQUARE GARDENのドラマーとして22年活動。7月より音楽事務所「MY FLAGMENT」代表として、アーティストマネジメントやイベントプロデュース、コンテンツ制作など幅広い事業を展開する。ドラマーとしての演奏活動と並行し、ドラム学習サービス「DRUM SUPPS」を立ち上げ、新たな表現の形に挑戦。また、自身が主催するイベント「MY FLAGMENT」では、親和性と新しさを大切にしながら、アーティスト同士やファンとの新たな出会いを創出。音楽活動を通じて、新しい価値観の創造を目指している。