サッカー北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の決勝が19日（日本時間20日）、ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで行われ、スペインが1-0でアルゼンチンを撃破。4大会ぶり2度目の優勝を飾った。日本代表の森保一監督は、中継のNHKとDAZNに現地から出演。日本の理想形を口にした。

試合前、ピッチからNHKに出演した森保監督。手本となるチームはあったかと問われると、「決勝に出た2チームは特に（手本に）なると思う」とし、「最終的にはスペインのようにボールを握りながら、局面でも勝っていくというチームを目指していくべきかなと思う」と続けた。

理想に掲げたスペインが延長死闘を制して4大会ぶりの頂点に。日本は決勝トーナメント1回戦でブラジルに敗れた。課題となった「個」について、指揮官は「育成年代で連携連動、組織で戦う力は日本は自然と培っていける文化であり、教育を受けている」とした上で、「1対1で攻撃も守備も自分が勝っていくんだっていう責任を負っていくところを選手たちに培ってもらえれば、自然と組織力にまたプラスアルファの力になるかなと思ってます」と話した。

スポーツチャンネル「DAZN」にも出演。決勝後は「目標を達成できなかったし、もっと上にいけたというところはある。私自身は悔しく、悲しく、残念なところもある」とし、「日本のサッカーが間違いなく確実に、世界に近づいてきた戦いが内容として実感できた」と話した。



（THE ANSWER編集部）