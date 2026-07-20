【W杯通算得点】“大変動”27歳エムバペが歴代1位に立つ 2位メッシ ケイン＆C.ロナウドもトップ10入り
◇サッカーFIFAワールドカップ2026(日本時間6月12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)
今大会は出場チームが『32』から『48』に拡大したワールドカップ。今回308ゴールが生まれる中、歴代ワールドカップ通算得点の順位も今大会で大きく変わりました。
大会前トップにいたのは、ミロスラフ・クローゼ氏（ドイツ）。過去4大会（2002〜2014）で奪った16得点が最高でしたが、2人の選手が記録を更新。
1人目はアルゼンチン代表リオネル・メッシ選手。39歳で自身6大会目となった今大会で8得点。大会前は歴代4位タイの13得点でしたが、通算得点を21に更新。クローゼ氏の記録を大幅に塗り替えました。
そのメッシ選手をさらに上回ったのが、フランス代表キリアン・エムバペ選手。今大会最後の3位決定戦では2ゴールを挙げ、10得点を記録。ワールドカップ史上初となる2大会連続得点王のタイトルを獲得すると共に、ワールドカップ通算得点記録も『22』とし、歴代1位に立ちました。現在27歳のエムバペ選手は、さらなる更新をする可能性も十分あります。
またイングランド代表のハリー・ケイン選手は今大会6得点を奪い通算14得点で歴代5位タイに浮上。ポルトガルのクリスティアーノ・ロナウド選手は、史上初となる6大会連続ゴールを奪い、通算11得点。トップ10入りを果たしました。【ワールドカップ通算得点数】
1位 キリアン・エムバペ 22得点（2018年4得点/2022年8得点/2026年10得点）
2位 リオネル・メッシ 21得点（2006年1得点/2010年0得点/2014年4得点/2018年1得点/2022年7得点/2026年8得点）
3位 ミロスラフ・クローゼ 16得点（2002年5得点/2006年5得点/2010年4得点/2014年2得点）
4位 ロナウド 15得点（1994年0得点/1998年4得点/2002年8得点/2006年3得点）
5位 ゲルト・ミュラー 14得点（1970年10得点/1974年4得点）
5位 ハリー・ケイン 14得点（2018年6得点/2022年2得点/2026年6得点）
7位 ジュスト・フォンテーヌ 13得点（1958年13得点）
8位 ペレ 12得点（1958年6得点/1962年1得点/1966年1得点/1970年4得点）
9位 シャーンドル・コチシュ 11得点（1954年/11得点）
9位 ユルゲン・クリンスマン 11得点（1990年3得点/1994年5得点/1998年3得点）
9位 クリスティアーノ・ロナウド 11得点（2006年1得点/2010年1得点/2014年1得点/2018年4得点/2022年1得点/2026年3得点）