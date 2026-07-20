◇サッカーFIFAワールドカップ2026(日本時間6月12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)

今大会は出場チームが『32』から『48』に拡大したワールドカップ。今回308ゴールが生まれる中、歴代ワールドカップ通算得点の順位も今大会で大きく変わりました。

大会前トップにいたのは、ミロスラフ・クローゼ氏（ドイツ）。過去4大会（2002〜2014）で奪った16得点が最高でしたが、2人の選手が記録を更新。

1人目はアルゼンチン代表リオネル・メッシ選手。39歳で自身6大会目となった今大会で8得点。大会前は歴代4位タイの13得点でしたが、通算得点を21に更新。クローゼ氏の記録を大幅に塗り替えました。

そのメッシ選手をさらに上回ったのが、フランス代表キリアン・エムバペ選手。今大会最後の3位決定戦では2ゴールを挙げ、10得点を記録。ワールドカップ史上初となる2大会連続得点王のタイトルを獲得すると共に、ワールドカップ通算得点記録も『22』とし、歴代1位に立ちました。現在27歳のエムバペ選手は、さらなる更新をする可能性も十分あります。

またイングランド代表のハリー・ケイン選手は今大会6得点を奪い通算14得点で歴代5位タイに浮上。ポルトガルのクリスティアーノ・ロナウド選手は、史上初となる6大会連続ゴールを奪い、通算11得点。トップ10入りを果たしました。