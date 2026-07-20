大谷も称えた山本由伸の好投

【MLB】ドジャース 8ー2 ヤンキース（日本時間20日・ロサンゼルス）

投手陣を救う力投は、大谷翔平投手の目に焼きついたようだ。ドジャースは19日（日本時間20日）、敵地でのヤンキース戦に8-2で勝利。先発マウンドに上がった山本由伸投手が9回2失点の好投を見せ、ダブルヘッダー1試合目で価値ある完投勝利を飾った。試合後、大谷は自身のインスタグラムを更新し、10勝目をあげた“後輩”を称えた。

この日、大谷は「1番・指名打者」で先発出場。3回に先制の適時二塁打を放つなど、5打数2安打2打点の活躍を見せた。後半戦初アーチはお預けとなったが、今季30度目のマルチ安打を記録。左膝の状態が心配されるなか、打者として存在感を放った。それに応えるように先発の山本も9回を1人で投げぬき、メジャー初の完投勝利を飾った。

試合終了から約1時間後、大谷はストーリーズ機能を更新。自身の先制打のほか、山本の完投勝利を称えるMLB公式の投稿などを“4連投”で取り上げた。最後の4枚目には、試合後に、大谷が笑顔の山本とハイタッチを交わすシーンをセレクト。山本を中心に据える編集で、102球の快投を称えた。

山本は9回を投げて4安打7奪三振、与えた四球をゼロ。ヤンキース打線を2点に抑えて2年連続となる2桁勝利をあげた。エースとしての役目を果たした姿は、二刀流復帰を目指す大谷にとって良い刺激となったはずだ。（Full-Count編集部）