ベン・バーランダー氏のインタビューで最多の指名

14日（日本時間15日）に行われたオールスター戦前のレッドカーペットショーで、ドジャースの大谷翔平投手にスター選手たちから羨望の眼差しが向けられた。米メディアのインタビューで「1日入れ替われるなら誰か」という質問に対し、複数の選手が大谷の名前を挙げて称賛している。

米スポーツ局「FOXスポーツ」のアナリストを務めるベン・バーランダー氏が、同日に自身のインスタグラムで動画を公開した。球宴選手たちに対して「もしオールスター選手の誰か1人と、1日だけ入れ替われるとしたら、誰になってみたい？」と問いかけた。各選手が思い思いのスターの名前を挙げる様子が収められている。

このインタビュー内で最も多くの指名を受けたのが大谷だった。チームメートであるドジャースのマックス・マンシー内野手をはじめ、ジャイアンツのローガン・ウェブ投手やロイヤルズのジャック・カグリオーン外野手も二刀流の名前を口にした。球界を代表する選手たちにとっても憧れの存在となっている。

身近でプレーを目の当たりにしているマンシーは「それはショウヘイだね。彼が史上最高の選手なわけだし」と絶賛した。さらに「彼がやること全てが魔法だよ」と畏敬の念を示している。ウェブが「やっぱりショウヘイを選ぶよね」と語り、カグリオーンも「多分オオタニかな」と同調した。

大谷は今季、投打二刀流で開幕からプレー。前半戦は打者として22本塁打＆OPS.952をマークし、投げても14先発で8勝＆防御率1.79を記録している。4年連続5度目のリーグMVPの最有力候補に挙げられている。（Full-Count編集部）