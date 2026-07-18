夏といえば食べたくなるのがウナギ、ですよね。



実は、２０２６年はウナギがお買い得になっているんです。



スーパーで買ったウナギを家庭でさらにおいしく食べる方法を、料理教室で教えてもらいました。



炭で香ばしく焼いたウナギ！



９年継ぎ足した秘伝のタレにくぐらせれば、店自慢の「うな重」の完成です。



（石田記者）「すごいさっぱりしていて食べやすい。ふわふわの身とタレが合っていてとても美味しいです」





札幌市中央区のウナギ専門店です。実はこのうな重に使われているのは、 北海道 産のウナギ「雪 うなぎ 」なんです。この店では道産のウナギを応援しようと、初出荷された２０２４年から「雪 うなぎ 」を使ったうな重を用意しています。 うなぎ 屋悠 村田正利さん）「 北海道 で養殖したウナギが広まってくれればという。まず食べてほしい。食べて評価してもらった方が早いかな」

道産のウナギが広がりをみせる一方、２０２６年はウナギの価格に嬉しい変化が！



（石田記者）「こちらのスーパーでは土用の丑の日に向けてウナギコーナーが設置されています。１番安いもので１尾１０５９円で販売されています」



札幌市豊平区のスーパーです。



ウナギのかば焼きが２０２５年より１割ほど安いといいます。



（スーパーアークスエクストラ 高井里美副店長）「中国の方でシラスウナギが豊漁だそうで、中国産が安くなっていますので、それと一緒に国産も安くなっています」



お買い得なウナギに、客も次々と手にとります。



（客）「うれしいですね、いま物価高なので」



（客）「ことしはちょっと安いからしょっちゅう買って、２日前にも食べたばかり。また買って明日の昼にも食べようと」

２０２５年よりも手に取りやすくなったウナギ。



家庭でさらに美味しく食べる方法を、旭川市の料理教室で教えてもらいました！



まずは、くさみをとるためにぬるま湯で優しく洗います。



そして、水気をふいて酒を少しかけ１０分蒸し、魚焼きグリルで表面がこんがりするまで焼きます。



最後に、表面に酒と醤油と砂糖を煮詰めた特製のタレをかければできあがり！



（料理教室の生徒）「簡単にお店のウナギになっている」



７月２６日は土用の丑の日。



ウナギで暑い夏を乗り切りたいものです。