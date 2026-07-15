球団公式SNSが公開した遭難時の珍企画

ドジャースの山本由伸投手らオールスター選出メンバーが、球団公式SNSの珍企画に回答し話題となっている。「もし森で遭難したら」というお題に対し、フレディ・フリーマン内野手が山本へ猛烈なイジりを披露。普段から高級ブランドを着こなす右腕ならではの痛烈な指摘に対し、日米のファンからは爆笑の声が殺到している。

球団公式X（旧ツイッター）は13日（日本時間14日）、選手へのインタビュー動画を公開した。「もし森で遭難して、電話を1回だけかけられるとしたら誰に電話する？ 逆に電話しないチームメートは？」という珍質問を実施。お祭りムードの中で行われた企画で、選手たちの素顔が垣間見えるやり取りが展開された。山本自身は電話したくない相手に大谷翔平投手を挙げ、笑いを誘っている。

フリーマンは電話したくない相手に山本を指名した。「ヨシノブだね。たぶん一緒に火を起こすことはできないと思うよ」と爆笑しながら回答。さらに「彼は森の中でも全身ディオールでバッチリ決めて、かっこよくしてそうだからね」と、おしゃれ番長ぶりをイジっている。グラウンド外でも常に隙のない着こなしを見せる右腕の姿を、ベテランは愛情たっぷりに表現してみせた。

仲の良さが伝わる秀逸なやり取りにファンも大喜びだ。SNSでは「フレディが『ヤマはディオールで決めてるから助けに来られない』って言ってるの面白すぎるw」「フリーマン、由伸くんに辛辣すぎてw」「由伸ボロっカスに言われててオモロい笑」「フリーマンおじさん山本由伸さんのことある種知り尽くしてる」といった声が寄せられた。愛あるイジりに納得の様子だった。（Full-Count編集部）