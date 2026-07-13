国会の会期末が迫るなか2026年7月12日放送の「サンデーモーニング」（TBS系）では国会終盤の状況を取り上げたが、出席者は高市政権の強引な国会運営に対し、「異常」「史上最悪最低」と口をそろえて批判した。

政府が提出した皇室典範改正案は「国会の総意」に基づくと高市首相は説明している。「旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎え入れその養子の子が男子なら皇位継承権を持つ」という改正案の文言は、高市首相がこだわってきた内容だが、衆議院を通過したものの自民党内からも批判が出始めている。

課題山積のまま会期末に向かうなかで野党側が問題視しているのは、高市首相の国会出席の少なさ。議員定数の削減法案については見送りが決まったが、皇室典範改正、国旗損壊罪、副首都構想は成立の見通しだと番組は説明した。高市首相側の「中傷動画疑惑」問題や食料品消費税減税なども残されたままだ。

この国会の状況に進行役の膳場貴子さんは「皇室典範に象徴するように、高市首相こだわりの法案ばかりが通り、国民を二分した状態でどんどん通っていくという印象がある」と話す。

藪中元外務次官「まともに議論しない」「なぜ急がなければいけないのか」

元外務次官の藪中三十四さんは「本当に異常な国会だと思う。国民が高市政権に期待したとすればそれは経済、外交安全保障の問題、それから身を切るということで議員定数の削減、それをまともに議論しないで皇室典範の改正に突っ走る。なぜ急がなければいけないのか」と首を傾げる。

朝日新聞の政治担当編集委員の高橋純子さんはさらに厳しい。

「史上最低最悪と言ってもいい国会だと思う。国会前デモの映像で高市総理は国会に出ろという声が紹介されていたが、こんなレベルの低い要求を主権者にさせている高市さんは首相としての資質が問われている。高市首相と日本の維新の会というキャラクターが悪い方向にかみあって、幼稚な全能感に浸ってとにかく暴走する。慣例や慣習はどうでもいいと、皇室典範改正もたっ3時間余りで決する。国民の総意をなめているのかと思う」と批判した。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）