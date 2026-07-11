佐藤勝利＆原菜乃華、息ぴったりの「3度めまして」 現場での遭遇は0回
8人組グループ・timeleszの佐藤勝利と俳優の原菜乃華が11日、大阪・梅田で行われた映画『君と花火と約束と』（17日公開）特別試写会の舞台あいさつに登壇した。3度目の遭遇ながら息ピッタリの掛け合いを見せた。
【全身ショット】舞台あいさつに登壇した佐藤勝利（timelesz）
原作は真戸香氏による小説『君と花火と約束と』（小学館「ガガガ文庫」刊）。新潟「長岡まつり大花火大会」を舞台とした切ないラブストーリーとなっており、佐藤は主人公の高校生・夏目誠、原はヒロイン・煌役の声優を務める。佐藤にとっては、アニメ映画初主演となる。
この日、佐藤は短丈のシックなジャケットスタイル、原はボタニカルな柄のドレス姿で登場。佐藤は「浴衣で来ないんかい！と思ってる方もいらっしゃるかもしれないですけど、きょうは特別にジャケットで来させていただきました」とあいさつした。
収録現場で遭遇することがなかったという2人。MCからきょうで「何度目？」と聞かれると息ピッタリに「3度めまして」と回答した。5月の取材、完成披露試写会、そしてきょうという3回目の対面。佐藤が「だいぶ打ち解けてきたところあるかなと」と話しかけると、原が緊張した様子で「う、打ち解けてます！大丈夫です」と返事。佐藤は「そう言うとホントに打ち解けてない感じになるから」とツッコミ、笑いを誘っていた。
【全身ショット】舞台あいさつに登壇した佐藤勝利（timelesz）
原作は真戸香氏による小説『君と花火と約束と』（小学館「ガガガ文庫」刊）。新潟「長岡まつり大花火大会」を舞台とした切ないラブストーリーとなっており、佐藤は主人公の高校生・夏目誠、原はヒロイン・煌役の声優を務める。佐藤にとっては、アニメ映画初主演となる。
収録現場で遭遇することがなかったという2人。MCからきょうで「何度目？」と聞かれると息ピッタリに「3度めまして」と回答した。5月の取材、完成披露試写会、そしてきょうという3回目の対面。佐藤が「だいぶ打ち解けてきたところあるかなと」と話しかけると、原が緊張した様子で「う、打ち解けてます！大丈夫です」と返事。佐藤は「そう言うとホントに打ち解けてない感じになるから」とツッコミ、笑いを誘っていた。