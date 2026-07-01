米津玄師、「烏」が2週連続ストリーミング1位 「IRIS OUT」は初登場から41週連続TOP10入り【オリコンランキング】
米津玄師の最新曲「烏」（からす）が、7月1日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」において、週間再生数750万186回で前週6月29日付に続き2週連続で1位を獲得した。累積再生数は1513万4216回。
【動画】“笑顔”が話題 米津玄師「烏」ミュージックビデオ
本作は、「2026 NHKサッカーテーマ」として米津が書き下ろした楽曲。サッカー日本代表が「FIFAワールドカップ2026」初戦となるオランダ戦を迎えた6月15日に配信リリースされた。
4位にも、米津玄師の「IRIS OUT」が週間再生数579万6460回でランクイン。初登場から41週連続のTOP10入りとなった。累積再生数は5億2345万9620回。同作は、25日に発表された「オリコン上半期ランキング 2026」の「作品別売上数部門 ストリーミングランキング」で1位を獲得した。米津は、同ランキングTOP5に2作品を同時ランクインさせている。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年7月6日付：集計期間：2026年6月22日〜28日）＞
【動画】“笑顔”が話題 米津玄師「烏」ミュージックビデオ
本作は、「2026 NHKサッカーテーマ」として米津が書き下ろした楽曲。サッカー日本代表が「FIFAワールドカップ2026」初戦となるオランダ戦を迎えた6月15日に配信リリースされた。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年7月6日付：集計期間：2026年6月22日〜28日）＞