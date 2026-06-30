リサイクルショップでお宝を見つけたという体験談が、SNSで話題になっている。



【写真】セカストで見つけた900円の指輪を査定したら驚きの価格だった！

全国に展開するリサイクルショップ「セカンドストリート」。衣料品から家電まで幅広い品揃えが魅力だが、時に予想もしない「お宝」が紛れ込んでいることがあるようだ。



Threadsで大きな反響を呼んだのは、瑞凪スイレン（@s_mizunagi）さんが「未だに信じられない」という文章とともに投稿した指輪の正体。



店内のアクセサリーコーナーで見つけた900円（税抜き）のシンプルな指輪だが、そこには貴金属としての価値を示す「750」の刻印が。お宝発見の経緯と、リサイクルショップ巡りの楽しさについて、瑞凪さんに話を聞いた。



――指輪を見つけたときの状況は？



瑞凪：高価な商品が入る鍵付きのショーケースではなく、ラックに引っ掛けてある、お値打ち品の場所で見つけました。リサイクルショップに行くと、いつも「何かあればいいな」くらいの軽い気持ちでチェックしています。そのときも、シンプルなデザインが気に入って何気なく手に取ったんです。普段使いしやすそうだな、という印象でした。



――裏側の刻印について。



瑞凪：ピエールカルダンと、750の刻印がありました。「750」という数字が18金（K18）を指すことは知っていたので、見た瞬間に思わず二度見（笑）。以前からSNSなどで「お宝を見つけた！」という投稿を見かけてはいましたが、「本当にこんなことあるんだ！？」と自分でも驚きましたね。鑑定に出したところ、5.8gで9万5000円とのことでした。



――これまでにも、お宝発見の経験は？



瑞凪：なかったんです。ただ、この投稿をした後には、別のお店で「K14のアメシストリング」を220円で見つけることができました。



――リサイクルショップ巡りの魅力について



瑞凪：一番は、誰かが手放したものが、自分にとっての宝物になるところ。今回のような掘り出し物探しはもちろんですが、普通のお店ではまず目にすることのない不思議なものや、懐かしいものが置いてあったりして、ただ眺めているだけでも楽しいです。



◇ ◇



投稿には「こんなことがあるから、リサイクルショップ巡りはやめられないんだよな」「捨てる神あれば拾う神ありか」「値段貼り間違えかな？」「セカスト行く人増えそう」などの反響が寄せられた。



直感で「いいな」と思ったものが、実は一生モノの価値を持っていた。そんな夢のような出会いが潜んでいるのも、リサイクルショップの奥深さだ。



（まいどなニュース特約・米田 ゆきほ）