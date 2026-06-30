さくらネットは一段高、ＩＯＷＮ　ＡＰＮを活用したＰｏＣの検討を開始◇

さくらインターネット<3778.T>が後場一段高となっている。同社はきょう、米エクイニクス の日本法人及びＮＴＴ<9432.T>傘下のＮＴＴ東日本と、ＩＯＷＮ ＡＰＮを活用したＰｏＣ（概念実証）を２６年後半から３社共同で実施する検討を開始したと発表。これが株価を刺激しているようだ。



この取り組みでは、ＮＴＴの次世代通信基盤「ＩＯＷＮ」を軸に、ＮＴＴ東日本が提供する通信基盤を活用し、さくらネットの石狩データセンターとエクイニクスの東京拠点間を接続し、分散処理やＡＩワークロードを含むユースケースの検討を行うとしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS