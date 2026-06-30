DJI JAPANは、デュアルレンズを搭載したポケットジンバルカメラ「Osmo Pocket 4P」を発売した。価格はスタンダードコンボが9万9000円、Vlogコンボが11万3300円。カラーはクラシックブラックとパールホワイトの2色。

「Osmo Pocket 4P」は、DJI初のデュアルレンズジンバルカメラ。メインカメラには、35mm判換算20mm、F2.0の広角レンズと1インチCMOSセンサーを搭載する。ダイナミックレンジは最大17ストップで、動画は最大4K/240fpsで撮影できる。

もう一方のカメラには、大口径60mm、f/1.8の中望遠レンズを採用する。光学3倍ズーム、最大12倍ズームに対応し、ポートレート撮影や離れた被写体の撮影に利用できる。

本体は重さ約230g。3軸メカニカルジンバルを備え、被写体追尾機能「ActiveTrack 8.0」も搭載する。人や車、ペットなどを追尾でき、最大12倍ズーム時のトラッキングにも対応する。

新たに10-bit D-Log 2カラープロファイルを採用し、10億色以上の記録に対応する。低速シャッターを使ったモーションブラー表現や、4Kライブフォト、最大3700万画素の静止画撮影も利用できる。

また、USB 3.1による最大800MB/sの有線転送に対応する。バッテリーは18分で80％まで充電でき、最大210分の撮影が可能。

スタンダードコンボには、補助ライト、1/4インチねじ穴付きハンドル、キャリーポーチ、USB-Cケーブルなどが同梱される。Vlogコンボにはこのほか、Mic Mini 2トランスミッター、Osmo FrameTap、ミニ三脚などが付属する。

Osmo Pocket 4P スタンダードコンボ

Osmo Pocket 4P スタンダードコンボ（パールホワイト）

Osmo Pocket 4P Vlogコンボ

Osmo Pocket 4P Vlogコンボ（パールホワイト）