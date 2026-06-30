サッカー北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で森保一監督が率いる日本は29日（日本時間30日）、決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦。後半アディショナルタイムに決勝点を奪われ、1-2で敗れた。NHK BSの解説には元日本代表の本田圭佑が登場。日本の組み合わせに本音を語った。

前半29分、佐野海舟がブラジルのパスをインターセプトしてドリブルで進撃。そのまま右足を振り抜き、日本に待望の先制点をもたらした。

後半11分にカゼミロに同点弾を被弾。1-1同点のまま後半アディショナルタイムに突入した。5分後、マルティネッリに決勝点を叩き込まれ、逆転で散った。

10分以上に及ぶアディショナルタイムを終え、無情のホイッスルが鳴った。日本のイレブンは崩れ落ち、悔し涙を流した。

本田は試合後、「選手たちは絶対言わないと思うんですけど、外野から自由なことを言わせてもらうと、くじ運は悪いですよ。言い訳も誰もしないと思いますけど、どう考えても違うくじ運あったらよかったなと。たらればをね、僕の立場なら許されると思って言いますけど」と悔やんだ。

日本はF組2位で決勝トーナメント進出。他の組み合わせを見ると1位VS3位、2位VS2位といったカードもあった中で、初戦にC組1位のブラジルと対戦するというトーナメントだった。



（THE ANSWER編集部）