日本サッカー協会公式Instagramは、6月25日のスウェーデン戦後コメントとして、アイントラハト・フランクフルト所属のサッカー日本代表MF/FW堂安律（28）の言葉を公開した。日本はFIFAワールドカップ2026のグループF第3節でスウェーデンと1-1で引き分け、1勝2分の2位で決勝トーナメント進出を決めた。投稿では、先発出場して前田大然の先制点をアシストした堂安が、グループリーグ突破への手応えを語っている。

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公開された画像では、日本代表の青いユニフォーム姿の堂安が、明るい金髪で両手をたたき、真剣な表情で視線を向けている。別カットには、2位通過での突破について「課題と収穫がありました」「すごく価値もあると思います」、大会への手応えについて「自覚と、自信はあります」と語るコメントが白文字で配置され、次戦へ向かう芯の強さが伝わる投稿になっている。

日本サッカー協会公式Instagramの投稿には、Instagramユーザーから「自信に満ちたコメント、頼もしいです！ 応援しています！」「律くん 期待しかないです」「堂安選手いままでも大貢献ですが、頂点まで活躍してください。信じて全力応援させていただきます。信じて待つのみ」「律くんの献身に感動してます」といった声が寄せられている。