北中米ワールドカップ

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会はグループステージが終了。グループL第3節のイングランド―パナマ戦は27日（日本時間28日）、米ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで行われ、2-0でイングランドが勝利した。敗退が決まったパナマ代表の試合後のロッカーには、ファンから称賛の声があがっている。

FIFA公式SNSが投稿した試合後のパナマのロッカー。ゴミ一つなく美しく片付けられており、ホワイトボードにはスペイン語で「どうもありがとう FWC2006」と感謝の文字が。もう1枚の写真でも、英語で開催地ニュージャージーへの感謝の言葉がつづられている。

今大会では、日本代表による試合後の整理整頓された美しいロッカーが海外メディアに伝えられ、称賛が集まった。その行いはグループステージの間に、各国にも波及。ウズベキスタンやイラク、ヨルダンなどアジア各国を中心に広がっていた。

FIFA公式SNSは「パナマ、ありがとう！」と記して、今回の行いを写真付きで投稿すると、日本と海外のファンからもコメントが相次いだ。

「リスペクト！」

「誇りに思うよ」

「ニュージャージーの住民より、みなさんの安全な旅を願っています」

「パナマ代表はスポーツマンシップ、日本代表は清潔さ」

「どのチームも少しずつ思い出を残していく。それがいいよね」

「パナマは、多くのファンを喜ばせてくれた」

「称賛の投稿にふさわしいチームだった。本当に見事な戦いだった」

「良いことは広がる」

グループLに入ったパナマは0勝3敗で敗退。それでもイングランドやクロアチア（0-1）などの強豪国を相手に一歩も引かない戦いぶりを見せ、称賛を集めていた。



（THE ANSWER編集部）