JFA公式YouTubeチャンネルが公開

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表は、29日（日本時間30日）に決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦する。16強進出を懸けた決戦前日、日本サッカー協会（JFA）が公開した1本の映像に反響が寄せられている。

JFAは29日の午前10時、公式YouTubeチャンネルで「サッカー日本代表 FIFAワールドカップ2026 決勝トーナメントへ『最高の景色を見せてくれ』」と題した3分半超の映像を公開した。

動画は日本サッカー関係者やサポーターらが登場し、W杯を戦う代表チームへメッセージを届ける内容。代表OBの井原正巳さんや元なでしこジャパンで2011年W杯優勝メンバーの澤穂希さん、宮間あやさん、阪口夢穂さんの他、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之さん、ラジオパーソナリティのジョン・カビラさんら各界の著名人を含めた総勢6万2903人の声援が収められている。

ブラジル戦の16時間前に届けられた1本の映像。サッカーファミリーが一体となった動画に熱い視線を送ったネット上のファンからは「泣けるよ」「全力で応援して最高の景色を一緒に見ましょう」「あかん、めっちゃ泣きそうなった」「大号泣」「なく 景色もよすぎるし…あーブラジル戦心臓もたんな…」などの反応が寄せられた。

大一番のブラジル戦は日本時間30日の深夜2時、米ヒューストンスタジアムでキックオフ。勝てば次戦はコートジボワール―ノルウェー戦の勝者と戦う。



（THE ANSWER編集部）