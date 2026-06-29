ネーションズリーグ

バレーボール男子のネーションズリーグ（VNL）予選ラウンド第2週フランス大会が現地時間28日、フランス・オルレアンで行われ、日本がフランスに3-2（28-30、19-25、25-17、35-33、15-12）で勝利。開幕から8連勝を飾った。海外の実況席からは、リベロ山本智大のプレーに思わず驚きの声が漏れていた。

1-2で迎えた第4セット。13-12とリードの場面で、フランスが強烈なスパイクを打ち込んできた。日本のブロックをかわしたが、その先には山本が待っていた。超反応で触れるだけでなく、セッターの深津へ。最後は石川がバックアタックで決めた。アウェーのフランス会場だったが、どよめきでつつまれていた。

国際バレーボール連盟（FIVB）主催大会の運営などを行う「バレーボール・ワールド」公式Xがこのシーンを公開。英語実況席は「オー！ ヤマモ〜ト、イシカ〜ワ！」と思わず驚き、叫び声をあげていた。

日本ファンも「なぜそこにいるヤマモト」「トモくんのスーパーディグ」「この智くん神がかってた！」「反射神経の塊みたいなディグ」などと衝撃を受けていた。日本は2セットを取られてから大逆転。フルセットの死闘を制して無傷の開幕8連勝とし、7月15日から大阪で行われる予選ラウンド第3週に臨む。



（THE ANSWER編集部）