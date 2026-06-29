世代を超えて楽しめる、和洋中のバラエティー豊かでクオリティーの高い食べ放題を楽しめる「ニラックスブッフェ」。

「バニラ・ストロベリー」のハーゲンダッツ アイスクリームが、なんと“時間無制限”の食べ放題で堪能できる至福のコース「ハーゲンダッツ 満喫コース」が、7月8日（水）まで首都圏の限定4店舗にて実施中です！



色鮮やかなサラダやデリ、カラッとジューシーなから揚げ、定番人気のパスタやピザ、トッピングなど自分好みの味で楽しめるラーメンなど、豊富なメニューの数々。

そして、食後のデザートでは、セルフメイクで楽しめるクロッフルなど、バラエティー豊かなラインナップを取り揃えています。

「ハーゲンダッツ バニラ」

「ハーゲンダッツ ストロベリー」

そしてなんといっても、今回登場の「ハーゲンダッツ 満喫コース」では、「バニラ」と「ストロベリー」の2種のハーゲンダッツ アイスクリームが食べ放題！

「ハーゲンダッツ バニラ＆ストロベリーの白桃サンデー」

さらに、甘く華やかな香りが感じられるごろっと食感の白桃ソースとアイスクリームが相性抜群な「ハーゲンダッツ 白桃サンデー」も食べ放題対象です。

「パンケーキ With ハーゲンダッツ バニラ」

「パンケーキ With ハーゲンダッツ ストロベリー」

また、別途オーダーできるふわふわ食感の「パンケーキ」にお好きなアイスクリームをのせれば、自分好みのアレンジも楽しめちゃいます！

そのほか、セルフメイクスイーツにトッピングして楽しんだり、豊富なラインナップを取り揃えているドリンクで「フロート」として味わったりしても！ ブッフェだから楽しみ方は無限大で、これからの季節にもぴったりです。

ハーゲンダッツを楽しみつくす夢のようなこの企画。ハーゲンダッツ好きな方はぜひ対象店舗へ行ってみて。

■ハーゲンダッツ 満喫コース

通常のブッフェメニュー、オーダーメニューに加え、以下のハーゲンダッツ 特別メニューが食べ放題になります。

・ハーゲンダッツ アイスクリーム：バニラ・ストロベリー

・ハーゲンダッツ 白桃サンデー

・パンケーキ

開催場所：

●ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間

・住所：埼玉県入間市宮寺3169-1三井アウトレットパーク入間2F

・TEL：04-2935-2160

・予約サイト：https://x.gd/qfZ4X

●ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと立川立飛

・住所：東京都立川市泉町935番地1ららぽーと立川立飛1F

・TEL：042-540-7175

・予約サイト：https://x.gd/NWZEL



●ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク

・住所：東京都町田市鶴間3丁目4-1南町田グランベリーパーク地下1階

・TEL：042-788-0130

・予約サイト：https://x.gd/akpjH

●グランブッフェ アリオ橋本

・住所：神奈川県相模原市緑区大山町1丁目22アリオ橋本2F

・TEL：042-700-6644

・予約サイト：https://x.gd/5FXIU

実施期間 ：開催中〜 2026年7月8日(水)

料金：各店異なります。詳しくはホームページにてご確認をお願いいたします。

※すべてモバイルオーダーでの注文となります。

※アイスクリームは1回の注文で2個の提供となります。

※画像はイメージです。

※仕入れ状況により、食材・メニューが変更になる場合あり。

※1日あたりの提供数に限りあり。詳しくは店舗へ問い合わせ下さい。

※やむを得ない事情により、予告なく臨時休業する可能性あり。

※最新の営業状況は公式サイトをご確認ください。

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Text：鳥羽美咲

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

