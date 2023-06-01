『HUNTER×HUNTER』シリーズ累計1億部突破！集英社11作品目の快挙 1年半ぶりに最新話掲載
漫画『HUNTER×HUNTER』（ハンター×ハンター）の最新話（第411話）が、本日29日発売の『週刊少年ジャンプ』31号より掲載された。2024年12月9日掲載の第410話以来、約1年半ぶりの最新話掲載となった。また、7月3日発売のコミックス39巻をもって、シリーズ累計発行部数が1億部を突破することが発表された。なお、累計発行部数が1億部を超えている集英社作品は、『こちら葛飾区亀有公園前派出所』、『DRAGON BALL』、『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズ、『SLAM DUNK』、『ONE PIECE』、『NARUTO-ナルト-』、『BLEACH』、『鬼滅の刃』、『キングダム』、『僕のヒーローアカデミア』、『呪術廻戦』となっている。
【画像】公開された『ハンター×ハンター』累計1億部突破の記念イラスト
最新話はセンターカラーで登場し、激化する王位継承戦のクラピカたちの動向が描かれている。さらに、YouTubeジャンプチャンネルでは、最新話掲載を記念して特別PVが公開中で、王位継承編の名場面の数々を見ることができる。
今回の最新話掲載＆累計発行部数1億部突破記念して、さまざまな企画を実施。スペシャルキャンペーン「渋谷HUNTER街」の開催が告知され、100人以上のキャラクター達が街頭広告として渋谷の街に解き放たれるというもので、本日29日午前9時から7月5日午後11時59分まで開催。
街のいたるところに設置されたキャラクター広告を探し出し、広告に掲載された二次元コードを読み取ると、特設サイト上のキャラクターリストの該当キャラが公開。直接渋谷に足を運べない人も、サイトにて公開されたキャラクターの特製デジタルコンテンツをダウンロードができるようになる。
100人超えの全キャラクターを力を合わせて見つけ出してもらう企画で、指定のハッシュタグをつけてキャラクター広告をXで投稿、または特設サイトから、公開済のキャラクターをXでシェアした方の中から抽選で30人、スペシャルフレークシールがプレゼントされる。
また、29日から漫画アプリ『少年ジャンプ＋』と総合電子書店『ゼブラック』にて、340話分を期間限定で順次無料公開されることが発表された。
1998年に連載がスタートした『HUNTER×HUNTER』は、主人公の少年ゴンが、親友キルアら仲間たちと旅に出る冒険ファンタジー。現在、未開の大陸への渡航を目指す船の中で、クラピカや幻影旅団のメンバーなど各キャラクターたちの思惑がぶつかり合う「暗黒大陸編」（王位継承編）が描かれている。コミックスのシリーズ累計発行部数（デジタル版含む）は1億部を突破している。
2022年12月26日発売号に掲載された第400話を最後に週刊連載が終了。その後、2024年10月7日発売号より最新話（401話〜）が毎週掲載されていたが、12月16日発売の『週刊少年ジャンプ』新年3号より再び掲載されない状態となっていた。
現在の掲載状況については、原作者・冨樫義博氏の腰痛が原因で、2022年に自身の展覧会を開催する際、「『いや話の続き描けよ。』って思われてんだろうなと。確かに2年ほど椅子に座れない状態で描けませんでしたが、従来のやり方をあきらめることで現在は何とか執筆を再開しております。皆さま、くれぐれも腰は大切に。これを書いている2週間前までお尻をふく姿勢がとれず、ウンコするたびシャワー浴びてました。あらゆる動作が常人の3〜5倍時間がかかります。腰大事」とコメント。腰痛が原因で執筆に影響が出ていたことを説明していた。
その後、2022年にジャンプ編集部から「『HUNTER×HUNTER』No.401以降の掲載につきまして、冨樫先生の体調などを鑑み、先生と編集部とで相談をした結果、今後は週刊連載ではない掲載形態で皆様にお届けすることになりました」と2022年12月より週刊連載の終了が発表された。
なお、ジャンプ編集部がすでに発表している通り、週刊連載はすでに終わっているため、公式発表は「連載再開」という表現はせず「掲載」で、雑誌巻末にも「休載」という表記はされないため、いつまで掲載されるかは未定となっている。
■漫画誌「少年ジャンプ＋」、集英社総合電子書店「ゼブラック」にて340話分を期間限定で順次無料公開
１．ハンター試験編 No.001〜No.038：6月29日（月）〜 7月4日（土）公開
２．天空闘技場編 No.039〜No.065：7月2日（木） 〜 7月7日（火）公開
３．ヨークシン編 No.066〜No.119：7月5日（日） 〜 7月10日（金）公開
４．グリードアイランド編 No.120〜No.185：7月8日（水） 〜 7月13日（月）公開
５．キメラ＝アント編１ No.186〜No.260：7月11日（土）〜 7月16日（木）公開
６．キメラ＝アント編２ No.261〜No.318：7月14日（火）〜 7月19日（日）公開
７．選挙・アルカ編 No.319〜No.340：7月17日（金）〜 7月19日（日）公開
最新話はセンターカラーで登場し、激化する王位継承戦のクラピカたちの動向が描かれている。さらに、YouTubeジャンプチャンネルでは、最新話掲載を記念して特別PVが公開中で、王位継承編の名場面の数々を見ることができる。
今回の最新話掲載＆累計発行部数1億部突破記念して、さまざまな企画を実施。スペシャルキャンペーン「渋谷HUNTER街」の開催が告知され、100人以上のキャラクター達が街頭広告として渋谷の街に解き放たれるというもので、本日29日午前9時から7月5日午後11時59分まで開催。
街のいたるところに設置されたキャラクター広告を探し出し、広告に掲載された二次元コードを読み取ると、特設サイト上のキャラクターリストの該当キャラが公開。直接渋谷に足を運べない人も、サイトにて公開されたキャラクターの特製デジタルコンテンツをダウンロードができるようになる。
100人超えの全キャラクターを力を合わせて見つけ出してもらう企画で、指定のハッシュタグをつけてキャラクター広告をXで投稿、または特設サイトから、公開済のキャラクターをXでシェアした方の中から抽選で30人、スペシャルフレークシールがプレゼントされる。
また、29日から漫画アプリ『少年ジャンプ＋』と総合電子書店『ゼブラック』にて、340話分を期間限定で順次無料公開されることが発表された。
1998年に連載がスタートした『HUNTER×HUNTER』は、主人公の少年ゴンが、親友キルアら仲間たちと旅に出る冒険ファンタジー。現在、未開の大陸への渡航を目指す船の中で、クラピカや幻影旅団のメンバーなど各キャラクターたちの思惑がぶつかり合う「暗黒大陸編」（王位継承編）が描かれている。コミックスのシリーズ累計発行部数（デジタル版含む）は1億部を突破している。
2022年12月26日発売号に掲載された第400話を最後に週刊連載が終了。その後、2024年10月7日発売号より最新話（401話〜）が毎週掲載されていたが、12月16日発売の『週刊少年ジャンプ』新年3号より再び掲載されない状態となっていた。
現在の掲載状況については、原作者・冨樫義博氏の腰痛が原因で、2022年に自身の展覧会を開催する際、「『いや話の続き描けよ。』って思われてんだろうなと。確かに2年ほど椅子に座れない状態で描けませんでしたが、従来のやり方をあきらめることで現在は何とか執筆を再開しております。皆さま、くれぐれも腰は大切に。これを書いている2週間前までお尻をふく姿勢がとれず、ウンコするたびシャワー浴びてました。あらゆる動作が常人の3〜5倍時間がかかります。腰大事」とコメント。腰痛が原因で執筆に影響が出ていたことを説明していた。
その後、2022年にジャンプ編集部から「『HUNTER×HUNTER』No.401以降の掲載につきまして、冨樫先生の体調などを鑑み、先生と編集部とで相談をした結果、今後は週刊連載ではない掲載形態で皆様にお届けすることになりました」と2022年12月より週刊連載の終了が発表された。
なお、ジャンプ編集部がすでに発表している通り、週刊連載はすでに終わっているため、公式発表は「連載再開」という表現はせず「掲載」で、雑誌巻末にも「休載」という表記はされないため、いつまで掲載されるかは未定となっている。
■漫画誌「少年ジャンプ＋」、集英社総合電子書店「ゼブラック」にて340話分を期間限定で順次無料公開
１．ハンター試験編 No.001〜No.038：6月29日（月）〜 7月4日（土）公開
２．天空闘技場編 No.039〜No.065：7月2日（木） 〜 7月7日（火）公開
３．ヨークシン編 No.066〜No.119：7月5日（日） 〜 7月10日（金）公開
４．グリードアイランド編 No.120〜No.185：7月8日（水） 〜 7月13日（月）公開
５．キメラ＝アント編１ No.186〜No.260：7月11日（土）〜 7月16日（木）公開
６．キメラ＝アント編２ No.261〜No.318：7月14日（火）〜 7月19日（日）公開
７．選挙・アルカ編 No.319〜No.340：7月17日（金）〜 7月19日（日）公開
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