【ナッシュビル（米テネシー州）２７日＝後藤亮太】日本代表は、２９日（日本時間３０日）の決勝トーナメント（Ｔ）１回戦ブラジル戦（ヒューストン）に向け、ベースキャンプ地のナッシュビルで同戦の２日前の練習を行った。

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第３戦のスウェーデン戦（１△１）で５大会連続Ｗ杯出場の偉業を達成したＤＦ長友佑都は、王国ブラジルとの大一番に向けて「ここ１０年、２０年って考えると日本のほうがレベルアップしてる。ブラジルがレベルアップしてるとか、してないじゃなくて、僕らの向上の幅の方が大きい。強いブラジルに僕らが近づいている、そこは１０年、２０年、僕が体感してきた、僕たちもブラジル相手に全然倒せるなと。実際にこの４年間で強豪を倒してきてる、それを見たら分かるんじゃないかな。攻守においてレベルアップは確実にしていると思う。今のチームはそう簡単には崩れない」と自信をみせる。

また、自身にとっても、日本サッカー史においても大きな一戦になるのではという問いには「５大会出場したとかいろんな記録は出てますけど、記録っていうのはね、いつか後輩たちに打ち破られるんで。それよりも記憶に残すというところは、やっぱり意識して。この日本代表チームに長友がいたと、優勝メンバーに長友がいたということを、皆さんの心の中で刻めるようにやりたいと思います。日本サッカーもそうだし、日本中を、この一日を忘れさせない、忘れられない一日にさせますよ。本気のブラジルに勝つってことはそういうことです。Ｗ杯で。ベスト３２で終わるチームじゃないですよ。ありえないですよ。絶対終わらせないので」と約束した。

さらに報道陣に向けても「本当に人生の中で、ここに携わって、日本サッカーに携わってよかったなと、心から思えるような日に絶対しますので。皆さんも、ちゃんと残る準備をしておいてもらって。帰る準備なんて、飛行機とっているんだったら全部キャンセルで。そのぐらいやってもらえないと、絶対帰らせないです」と呼びかけた。