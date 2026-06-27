柏FWワッド・モハメッド・サディキが北九州へ育成型期限付き移籍「多くの勝利に貢献します」
柏レイソルは27日、FC岐阜へ育成型期限付き移籍していたFWワッド・モハメッド・サディキ(20)が来季はギラヴァンツ北九州へ育成型期限付き移籍すると発表した。期間は2027年6月30日までとなり、柏と対戦する公式戦には出場できない。
サディキはJ2・J3百年構想リーグで17試合3得点。3月にはU-21日本代表に選ばれた。柏を通じて「どのチームに行っても応援してくれる方々がいることに、とても感謝しています。もっと必要とされる選手になって帰ってくるので、引き続き応援よろしくお願いします」とコメントしている。
また、北九州を通じて「プロ2年目は3得点を挙げることは出来ましたが出場時間も少なく、満足のいくシーズンではありませんでした。2026-27シーズンは、得点とチームを助けるプレーで多くの勝利に貢献します。J2に昇格しましょう。これからよろしくお願いします!」と伝えている。
サディキはJ2・J3百年構想リーグで17試合3得点。3月にはU-21日本代表に選ばれた。柏を通じて「どのチームに行っても応援してくれる方々がいることに、とても感謝しています。もっと必要とされる選手になって帰ってくるので、引き続き応援よろしくお願いします」とコメントしている。
また、北九州を通じて「プロ2年目は3得点を挙げることは出来ましたが出場時間も少なく、満足のいくシーズンではありませんでした。2026-27シーズンは、得点とチームを助けるプレーで多くの勝利に貢献します。J2に昇格しましょう。これからよろしくお願いします!」と伝えている。