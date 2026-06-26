気になるキャラはいるかな？

80年代テイストの過激でファニーな作風で愛される、『サイコ・ゴアマン』のスティーヴン・コスタンスキ監督最新作『フランキー・フリーコ』『デスストーカー』が７月３日（金）より同時公開。２作のキャラクターポスターが一挙解禁された。２作でなんと22種類である。

『フランキー・フリーコ』は、『グレムリン』や『パペット・マスター』『グーリーズ』などのパペット・ホラーを愛するコスタンスキ監督が初めて挑んだパペット・コメディ。カタブツの主人公が“フリーコ”と呼ばれるパーティー野郎の小さなモンスターたちに襲撃され、思わぬ冒険をすることになるストーリーだ。キャラクターポスターには、コスタンスキ作品おなじみのコナー・スウィーニーやアダム・ブルックスらが演じる人間キャラのほか、３人のフリーコたちと、敵である支配者マンチやフリーコ・キラーなるロボットの姿も。みんな表情豊かでキュートだね。

そして、『デスストーカー』は剣と魔法が支配する世界を、血みどろゴアとユーモアとクリーチャーで彩ったコスタンスキらしいファンタジー。キャラクターポスターには、ダニエル・バーンハード演じる戦士デスストーカーなど主要キャラのほか、双頭の傭兵や沼地の番人などパンチのあるクリーチャー＆脇役キャラがてんこ盛り。『サイコ・ゴアマン』で多数の怪人キャラを見せてくれたコスタンスキだが、本作はそれを上回るキャラ数になりそうである。

『フランキー・フリーコ』『デスストーカー』

７月３日(金)よりシネマート新宿ほか全国順次公開

© 2024 Hangar 18 Freako Movie Inc

© 2025 HANGER 18 DEATHSTALKER MOVIE INC.

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『フランキー・フリーコ』キャラクターポスター（８種）



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『デスストーカー』キャラクターポスター（14種）



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